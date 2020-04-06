Бездомные Бишкека просят помочь им едой и призывают всех оставаться дома

Директор бишкекского муниципального учреждения "Коломто" Айгуль Сманалиева попросила VB.KG опубликовать адрес и телефоны ее учреждения: проспект Жибек Жолу, 413 (у пересечения с улицей Тыныстанова, там большая вывеска "Коломто"); 0555-046706, 0312-394855.

Дело в том, что в этом муниципальном учреждении "Коломто" нашли временный приют 70 бездомных. Кормить их в принципе есть чем, но маловато выходит. На бюджетные примерно 35 сомов в день на человека особо не разгуляешься. Здесь не откажутся, если кто дополнительно привезет крупы, макароны, масло растительное, сахар, картофель, морковь, лук…

"Тогда мы сможем кормить людей уже не один раз в день, а уже два раза. Деньги нам не нужны, только самые необходимые продукты", - говорит Айгуль Дондоевна.

В мэрии ее постояльцев хвалят за то, что они "ответственно отнеслись к режиму чрезвычайного положения в стране и призывают горожан побыть дома".

Мэрия Бишкека тоже призывает: "Если вы хотите вместе с нами поддержать нуждающихся, просьба обращаться в районные управления социального развития: Первомайское РУСР – 0700 476546 Арсен Абдылдаев; Свердловское РУСР – 0704 570513 Жамиляхан Джунусалиева; Октябрьское РУСР – 0772 670917 Рейна Султанмуратова; Ленинское РУСР – 0709 997441 Бүбүажар Мамбетсеитова".