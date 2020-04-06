Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Если подозреваешь у себя коронавирус – звони 118, к тебе приедут! (видео)

313  0
- Александр Тузов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Как сообщила VB.KG занимающаяся тестированием горячей линии Минздрава сотрудник Бишкекского городского управления здравоохранения Аида Карагулова, с сегодняшнего дня, 6 апреля, действует алгоритм для самодиагностики горожан - ранней диагностики "Пациент – call-центр – система здравоохранения".

И в мэрии Бишкека сообщают, что медики будут собирать эпидемиологический анамнез прямо по телефону, подробно выяснят все детали самочувствия позвонившего горожанина и заполнят специально разработанную специалистами анкету.

Просят звонить 118, если Вы:

- прибыли из других стран в последние 30 дней;

- посещали эпиднеблагополучные регионы страны;

- у Вас был тесный контакт с инфицированным COVID19;

- были в точках обсервации или домашнем карантине под наблюдением врачей;

- если есть симптомы: высокая температура, кашель, одышка.

В случаях угрозы выявления инфекции, на место будут выезжать мобильные бригады медиков в составе врача, эпидемиолога и лаборанта, они будут делать экспресс-скрининг прямо на дому.

По результатам экспресс-теста, больной будет изолирован у себя дома до получения результатов уже анализа ПЦР (полимеразно-цепная реакция) в вирусологической лаборатории, правоохранительные органы будут обеспечивать безопасность.

Также разработано мобильное приложение для фиксации передвижений горожан на карантине, с ежедневной анкетой о состоянии здоровья. Каждый гражданин (точнее, его мобильный телефон. - А.Т.) на карантине теперь находится и под SMART-контролем.

Линия самодиагностики будет работать с 8 утра и до 19 вечера.

Аида Карагулова пояснила, что анализ на короновирус на дому – это когда лаборант на дому берет у вас "кровь из пальчика" – конкретно из безымянного пальца хоть правой, хоть левой руки.

И еще одно разъяснение Аиды Карагуловой. Что означает "правоохранительные органы будут обеспечивать безопасность"? Оказывается, правоохранители защитят от возможной неадекватно реакции соседей человека с подозрением на короновирус. Никому не будет позволено обижать людей с подозрением на короновирус - типа "требовать их выселения".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386861
Теги:
Минздрав, эпидемия, Бишкек, COVID-19, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  