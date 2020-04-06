Если подозреваешь у себя коронавирус – звони 118, к тебе приедут! (видео)

Как сообщила VB.KG занимающаяся тестированием горячей линии Минздрава сотрудник Бишкекского городского управления здравоохранения Аида Карагулова, с сегодняшнего дня, 6 апреля, действует алгоритм для самодиагностики горожан - ранней диагностики "Пациент – call-центр – система здравоохранения".

И в мэрии Бишкека сообщают, что медики будут собирать эпидемиологический анамнез прямо по телефону, подробно выяснят все детали самочувствия позвонившего горожанина и заполнят специально разработанную специалистами анкету.

Просят звонить 118, если Вы:

- прибыли из других стран в последние 30 дней;

- посещали эпиднеблагополучные регионы страны;

- у Вас был тесный контакт с инфицированным COVID19;

- были в точках обсервации или домашнем карантине под наблюдением врачей;

- если есть симптомы: высокая температура, кашель, одышка.

В случаях угрозы выявления инфекции, на место будут выезжать мобильные бригады медиков в составе врача, эпидемиолога и лаборанта, они будут делать экспресс-скрининг прямо на дому.

По результатам экспресс-теста, больной будет изолирован у себя дома до получения результатов уже анализа ПЦР (полимеразно-цепная реакция) в вирусологической лаборатории, правоохранительные органы будут обеспечивать безопасность.

Также разработано мобильное приложение для фиксации передвижений горожан на карантине, с ежедневной анкетой о состоянии здоровья. Каждый гражданин (точнее, его мобильный телефон. - А.Т.) на карантине теперь находится и под SMART-контролем.

Линия самодиагностики будет работать с 8 утра и до 19 вечера.

Аида Карагулова пояснила, что анализ на короновирус на дому – это когда лаборант на дому берет у вас "кровь из пальчика" – конкретно из безымянного пальца хоть правой, хоть левой руки.

И еще одно разъяснение Аиды Карагуловой. Что означает "правоохранительные органы будут обеспечивать безопасность"? Оказывается, правоохранители защитят от возможной неадекватно реакции соседей человека с подозрением на короновирус. Никому не будет позволено обижать людей с подозрением на короновирус - типа "требовать их выселения".