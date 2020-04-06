Минздрав КР: От коронавируса умерли еще 2 человека, 23 - выздоровели

В Кыргызстане умерли в стационаре еще 2 пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 6 апреля, заявил министр здравоохранения КР Сабиржан Абдикаримов.

По его словам, на сегодняшний день в больнице лечатся 202 пациента, пять из них находятся в тяжелом состоянии. Двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, а трое получают кислородную терапию.

Всего от коронавируса скончались четыре человека.

Также Абдикаримов сообщил, что сегодня из Джалал-Абадской больницы будут выписаны еще 23 выздоровевших человека. У них отрицательные результаты теста на COVID-19.