Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Минздрав КР: От коронавируса умерли еще 2 человека, 23 - выздоровели

351  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане умерли в стационаре еще 2 пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 6 апреля, заявил министр здравоохранения КР Сабиржан Абдикаримов.

По его словам, на сегодняшний день в больнице лечатся 202 пациента, пять из них находятся в тяжелом состоянии. Двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, а трое получают кислородную терапию.

Всего от коронавируса скончались четыре человека.

Также Абдикаримов сообщил, что сегодня из Джалал-Абадской больницы будут выписаны еще 23 выздоровевших человека. У них отрицательные результаты теста на COVID-19.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386865
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, больница, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  