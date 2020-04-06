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Департамент лекарственного обеспечения КР дал разъяснение по ценам на маски

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- Нина Ничипорова
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Как говорится в приказе директора департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники Минздрава Гульмиры Шакировой, цена в размере 10 сомов при розничной торговле масками была установлена в рамках распоряжения правительства КР от 10 марта, согласно которому эта цена относится к маскам, поступающим от юридических и физических лиц в адрес Минздрава, и которые в последующем были реализованы фармацевтическим компаниям.

Эта цена была оговорена в договоре между департаментом и фармацевтическими организациями при передаче последним медицинских масок от ДЛО. В случае чего этот договор может стать предметом проверки со стороны правоохранительных органов.

"Таким образом, цена в 10 сомов относится к тем маскам, которые были закуплены фармфирмами у Минздрава и департамента лекарственного обеспечения и медтехники. Фармкомпании обязаны строго соблюдать договорные обязательства", - говорится в документе.

Но к маскам иного происхождения нормы указанного правительственного распоряжения не могут быть применены. Поэтому цены на маски, поступающие в адрес фармкомпаний из других источников, устанавливаются в соответствии с тенденцией рынка, в рамках законодательства и с учетом позиции антимонопольного органа.

В департаменте также дали совет, как можно изготовить марлевую маску. Она должна состоять из не менее 4-6 слоев марли. Размеры ее для взрослого человека примерно таковы: 15 сантиметров высота и 20 ширина. Для ребенка в зависимости от возраста примерно 10 на 15 см.

На марлевые повязки отсутствуют стандартные требования в отношении их применения, так как они не являются медицинскими изделиями. Это средства индивидуальной защиты.


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URL: https://www.vb.kg/386866
Теги:
Кыргызстан, коронавирус, маски
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