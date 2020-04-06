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Евгения Строкова: Президент сегодня как никогда близок к народу (видео)

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- Бакыт Басарбек
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Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня как никогда близок к народу. Таким мнением с редакцией VB.KG поделилась депутат Евгения Строкова.

По ее словам, людям свойственно придумывать сказки либо выдавать желаемое за действительное.

- Это их право, но еще раз повторюсь, сегодня президент, народ и вся власть как никогда едины. Если кто-то выпадает из этого, то могу сказать, что одиночки долго не живут. Я думаю, мы и не такие дни проживали, столько всего прошли, что и этот период выстоим. Конечно, ситуация в стране, да и во всем мире, очень сложная. Но все равно не стоит паниковать. В соцсетях некоторые граждане ужасно паникуют и ищут подтверждения своим теориям в каких-то собственных измышлениях, другие впадают в противоположную крайность, заявляя, что болезни не существует и что ее придумали. Карантин нужен не из-за того, что мы можем умереть, а по причине того, что врачам будет сложнее уделить внимание множеству больных. Чтобы у нас не повторился сценарий в Италии, где люди пренебрегли советами властей не выходить на улицы, - отметила она.

Депутат напомнила, что в Кыргызстане с медициной дела не так плохи, а где-то даже лучше, чем в Европе.

- Слава богу, наша медицина не до конца еще разрушена. К примеру, когда мы пришли депутатами нам предлагали ликвидировать инфекционную службу и еще ряд реформ провести, но, слава богу, мы этого на это не пошли В той же Италии убедились, что у них, практически, нет эпидемиологов. В итоге, исследования показали, что те прививки, которые людям дают с рождения, способствуют сегодня укреплению их иммунитета. В нашей системе все же есть плюсы, та же эпидемиологическая служба или МЧС, которых нет в Европе. Да недостатки тоже выявились, но они, думаю, решатся, - добавила нардеп.

Более подробно заявление депутата Евгении Строковой можно будет прослушать в следующем видеоролике:


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URL: https://www.vb.kg/386867
Теги:
президент, Жогорку Кенеш, коронавирус, Сооронбай Жээнбеков, Строкова Евгения
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