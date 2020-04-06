В России не будут останавливать стройки с мигрантами

Правительство России рекомендовало не останавливать строительство объектов, на которых задействованы рабочие-мигранты и вахтовики. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Считаем, что где-то от миллиона до двух, по разным оценкам, мигрантов работает в регионах. В основном это жители бывших советских республик, стран СНГ. В сегодняшней ситуации многие уехать не могут, потому что границы и возможности переезда уже закрыты. Поэтому мы рекомендуем, где есть такие мигранты и вахтовики, стройку не останавливать. Потому что они живут, как правило, в общежитиях в скученных условиях. И лучше будет, если они будут находиться на работе, а не в общежитии", - сказал Марат Хуснуллин.

Он также высказался за необходимость установки на стройплощадках отдельных бытовок. Это позволит изолировать заболевших, если они появятся.

"У них нет квартир, где они могут самоизолироваться. Тяжелыми случаями займутся больницы, а вот легкие можно лечить на объектах изолированно, если обеспечить проживание и нахождение с оказанием медицинской помощи на месте", - заявил вице-премьер.

"Большинство регионов сегодня, включая крупные, стройку не останавливают. Они усиливают меры безопасности, мы отправили подробную инструкцию всем регионам, как нужно в сегодняшней эпидемиологической ситуации работать, если стройка не остановлена. Там подробно прописано, что люди должны делать", - проинформировал Марат Хуснуллин.

Сегодня на строительных объектах в России занято немало приезжих и из Кыргызстана. В частности, они принимают участие в сооружении быстровозводимого инфекционного центра в Новой Москве (территории, присоединенные в последние несколько лет к российской столице). Этот больничный комплекс предназначен прежде всего для лечения больных коронавирусом. Как заявил побывавший здесь на днях мэр Москвы Сергей Собянин, основные строительные, монтажные работы на большинстве корпусов закончены, осталось закончить монтажные работы на общежитиях. И уже можно разворачивать отделочные работы, комплектацию и установку медицинского оборудования.

По словам мэра, на стройке в два раза увеличено количество рабочих, теперь их число превышает 10 тысяч человек. "Не помню, чтобы на одном объекте когда-то в Москве концентрировалось такое количество рабочих и техники. Стройка огромная, трудна, сложная, но я думаю, что она будет успешно завершена", - отметил Сергей Собянин.

Недавно на этом объекте произошло ЧП – сгорели две большие палатки, а в них – личные вещи ряда трудовых мигрантов, в том числе девяти кыргызстанцев. Их расселили в другие временные общежития, а посольство КР в РФ сейчас помогает пострадавшим соотечественникам в восстановлении документов.