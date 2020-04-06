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АБР: нужно решить проблемы COVID-19 для поддержания роста экономики КР

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- Александра Василькова
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В новом отчете "Обзор развития Азии─2020‟ (ADO) прогнозируется замедление экономики КР в 2020 году наряду с замедлением роста у основных торговых партнеров страны на фоне глобальной пандемии COVID-19. Вместе с тем, ожидается, что рост восстановится в 2021 году за счет увеличения объемов экспорт золота. Об этом сообщается на сайте Азиатского банка развития.

По прогнозам аналитиков, рост замедлится до 4,0%, однако, если вспышка COVID-19 усилится и закрытие границ продолжится, то замедление будет еще больше. Спад импорта сырья, оборудования и продуктов питания из Китайской Народной Республики и других стран, сдержит обрабатывающую промышленность, строительство и другие отрасли, зависящие от внешних поставок.

При этом в 2021 году экономика может восстановиться и даже начать расти:

- При условии восстановления ситуации в регионе, которое будет стимулировать обрабатывающую промышленность, строительство и другие отрасли, зависящие от импорта, мы увидим рост в 2021 году, - считает директор постоянного представительства АБР в КР Кэндис МакДэйган.

Среднегодовой уровень инфляции вырастет до 3,5% в 2020 году из-за повышения цен на продукты питания и другие продукты и может еще более ускориться из-за закрытия границ и понижения обменного курса кыргызского сома относительно доллара.

Ожидается, что Национальный банк республики по-прежнему будет сосредоточен на поддержании стабильности цен и гибкого обменного курса и продолжит свои валютные интервенции в целях смягчения резких колебаний обменного курса сома.

Отметим, АБР создан в 1966 году, в него входят 68 государств-членов, из них 49 стран находятся в самом регионе. Миссия банка заключается в создании процветающего, инклюзивного, жизнестойкого и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, включая усилия по искоренению крайней бедности.


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URL: https://www.vb.kg/386873
Теги:
АБР, Кыргызстан, экономика, коронавирус
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