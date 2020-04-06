В Бишкеке водитель Toyota врезался в машину "скорой". Пострадали медики

В результате ДТП в Бишкеке пострадали два медика "скорой" помощи. С травмами средней тяжести они были доставлены в больницу. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе комендатуры Бишкека.

Сообщается, что авария произошла сегодня, 6 апреля, примерно в 11.00 на пересечении улиц Ахунбаева и Тыналиева. Водитель автомашины Toyota camry совершил боковое столкновение с машиной "скорой", в результате этого она перевернулась. Во время ДТП медики доставляли пациента в больницу.

В Результате столкновения травмы получили два медицинских работника, водитель и пациент не пострадали.