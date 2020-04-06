Штормовое предупреждение: 8-9 апреля в КР ожидается резкое изменение погоды

Пресс-служба МЧС КР распространила штормовое предупреждение. Так, 8-9 апреля в Кыргызстане ожидается резкое изменение погоды.

На большей части территории временами дождь, 9 апреля в зоне земледелия Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской областей, в предгорных районах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей дождь переходящий в снег, в Нарынской области и в горных районах снег.

В отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей осадки сильные. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 17-22 м/с. Ожидается значительное понижение температуры воздуха.

9-10 апреля ночью ожидаются заморозки в зоне земледелия Чуйской области и в предгорных районах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей -1…-3°, в зоне земледелия Таласской области -2…-4°, 10-11 апреля в зоне земледелия Иссык-Кульской области -2...-4°. Такие заморозки опасны для цветков и зацветших бутонов абрикоса, для распустившихся почек и бутонов ранних сортов косточковых пород деревьев.