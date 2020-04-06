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Новый глава Минздрава дал прогноз по COVID-19 в Кыргызстане

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- Нина Ничипорова
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Министр здравоохранения КР Сабиржан Абдикаримов только недавно приступил к свои обязанностям, но уже за короткий срок успел освоиться на новой должности. По просьбе представителей СМИ он ответил на несколько вопросов, как обстоят дела сегодня в республике на передовой линии в борьбе с коронавирусом.

Наши граждане беспокоятся, что Минздраву сейчас не до плановых больных, поскольку все силы сегодня направлены только на борьбу с коронавирусом?

- В противодействии COVID-19 в данное время у нас задействованы инфекционные больницы и отделения, а также загородные учреждения здравоохранения, поэтому нет оснований для беспокойства и никаких препятствий для оказания медицинской помощи другим больным. Все больницы республики работают в штатном режиме, и в случае необходимости больных по-прежнему доставляют туда на автомобилях Центра экстренной медицины, который также работает в штатном режиме. Инфекционных больных с температурой обслуживает специальная машина и бригада.

Что делать больным, которые пользуются лекарствами, ввозимыми из других стран, и сегодня они не могут их привезти?

- С таким вопросом ко мне уже обратились некоторые граждане, и мы будем решать этот вопрос централизованно, чтобы не оставлять людей без лечения, особенно это касается детей из группы риска.

Наши граждане очень переживают за здоровье инфицированных работников здравоохранения, как известно, на 4 апреля их 9 человек. Что бы вы хотели сказать своим коллегам в этот час?

- Здоровье медицинских работников – одна из самых главных наших задач. Есть случаи заражения работников инфекционных отделений, которые обслуживают больных. По всей видимости, были нарушены правила использования средств индивидуальной защиты и меры предосторожности при их использовании, надевании и особенно при снятии. К слову сказать, именно этих работников, стоящих на первом рубеже, мы старались обеспечить всем необходимым. Среди них есть санитарки, раздатчицы еды и прачки.

В настоящее время они чувствуют себя хорошо, без каких-либо проявлений клинических симптомов и находятся под нашим бдительным медицинским наблюдением.

Мы продолжаем работу по обучению и инструктажу медицинских работников, разговариваем с ними, но, к сожалению, не можем избежать риска заражения, и это неизбежно, потому что медики находятся в постоянном контакте с инфицированными. Я поручил Кыргызскому государственному медицинскому институту подготовки и повышения квалификации подготовить и расписать правила биобезопасности и биозащиты.

В случае подтверждения коронавируса у медицинского работника, мы его госпитализируем, а если проявляется клиника, отправляем в боксированное отделение инфекционной больницы. А также изолируем в обсерватории всех находившихся с ним в контакте, где в течение 14 дней сначала наблюдаем, а потом при двукратном отрицательном анализе выписываем домой и еще 14 дней наблюдаем в ГСВ по месту жительства.

Очень хочу попросить коллег быть внимательными и терпеливыми, работать только в средствах индивидуальной защиты и соблюдать все прописанные правила.

Хочу также обратиться к гражданам, которые прилетели из других стран в феврале-марте. Пожалуйста, оставайтесь дома на самоизоляции и при малейших клинических признаках заболевания немедленно обращайтесь к участковому врачу или врачу ГСВ, или в случае ухудшения состояния вызывайте скорую помощь. Берегите своё здоровье и здоровье своих родных, близких и соседей.

Как глава ведомства, можете ли вы сделать собственный прогноз по COVID-19 в Кыргызстане?

- Мы не должны паниковать, но в то же время всегда должны рассчитывать на худшую позицию. Мы не можем знать, что случится в ближайшее время, поскольку коронавирус и связанную с ним ситуацию еще продолжают изучать и исследовать. В одном доме, к примеру, в Сузакском, Кара-Суйском, Ноокатском районах живут по 4-5 семей, где есть 20-30 детей. Наш фокус внимания сейчас на них, и пока еще рано делать какой-либо прогноз, потому что они еще не прошли инкубационный период от последнего случая регистрации.

Тем не менее, мы подготовили все нужные расчеты на сегодня, на месяц и на три месяца вперед: по медикаментам, врачам, средствам, койкам, больницам, пациентам и контактным лицам и передали их в правительство, где есть также программы других министерств и ведомств.

Какие будете использовать методы управления в работе с подчиненными и медицинскими коллегами: наказание, поощрение, поддержку?

-Люди работают днем и ночью уже больше двух месяцев, некоторые из них как солдаты находятся на казарменном положении. Для них самое главное сейчас – это поддержка и мотивация. Наши специалисты и врачи на местах относятся к ситуации беспрекословно и с пониманием. Более того очень часто проявляют много добрых инициатив, осознавая, что коронавирус во всём мире - это наша общая беда. Как люди, дававшие клятву Гиппократа, мы должны работать из последних сил и возможностей.

Наши пострадавшие медработники жертвовали своим здоровьем, они как раненые в боевых действиях, поэтому мы должны отнестись к ним с понимаем и поддержать морально и материально. В настоящее время мы делаем финансовые расчеты, как им помочь.

Те зарплаты, которые мы на сегодня имеем, это просто смех и грех, они не повышались с 2011 года! По тарифной сетке зарплата врача составляет сегодня 5 тыс. сомов, зарплата медсестры – 4,5 тыс. сомов. Со всеми добавками врачи с сорокалетним стажем получают у нас 9-12 тыс. сомов. И даже если мы удвоим эту сумму, она всё равно будет ничтожно малой. Мы обязательно должны подумать о повышении заработной платы медицинским работникам и о других формах их мотивации и поддержки. Прежде всего об этом не должны забывать люди, принимающие политические решения.

В настоящее время задержки выплаты зарплаты медицинским работникам нет, и мы планируем поддерживать их разовыми выплатами за счет фонда, правительство дало нам добро. Думаем сейчас о дифференцированном повышении зарплаты людям, работающим в очаге: эпидемиологам, инфекционистам, лаборантам и др.

Мы также стараемся поддерживать работников здравоохранения продуктами питания, организовали их транспортное перемещение, обеспечиваем средствами индивидуальной защиты и т.п. Огромная благодарность нашим предпринимателем, которые помогают нам в этом.

Стали поступать тревожные сигналы о суицидах и, в частности, среди детей и подростков. Со своей стороны Минздрав будет предпринимать какие-то меры?

- Мы обсуждаем все эти вопросы на заседаниях Республиканского штаба КР и просим наших граждан и родителей ограничить или даже исключить из просмотра фильмы жестокой направленности, родителям больше времени проводить с детьми и разговаривать с ними. Готовим к распространению и трансляции имеющиеся у нас информационно-образовательные материалы. В этом направлении, как и во многих других, надо усилить наше взаимодействие со СМИ.

Вопросы задавала советник министра здравоохранения КР по связям с общественностью Елена Баялинова


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URL: https://www.vb.kg/386881
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, врачи, коронавирус
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