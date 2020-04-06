Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Весенний призыв приостановлен и увольнение в запас – тоже

201  0
- Александр Тузов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Начальник Главного управления местных органов военного управления Госкомитета по делам обороны КР полковник Сыргак Бодобаев эксклюзивно для VB.KG ответил на важные вопросы насчет опубликованного сегодня, 6 апреля Указа президента Сооронбая Жээнбекова о приостановлении действия февральского Указа - об увольнении в запас из рядов Вооруженных Сил, а также об очередном призыве граждан на срочную военную и альтернативную службы в марте – мае 2020 года.

Нынешнее решение главы государства принято в связи с введением чрезвычайного положения в отдельных городах и районах, а также в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в рядах Вооруженных Сил, других воинских формированиях и госорганах, в которых предусмотрена военная служба.

Полковник Бодобаев напомнил, что срок срочной службы в рядах Вооруженных Сил КР составляет сейчас 12 месяцев (для ребят с высшим образованием – 11 месяцев плюс месяц сборов офицеров запаса, то есть практически столько же). Однако в условиях чрезвычайного положения согласно действующему законодательству увольнение в запас приостанавливается до истечения срока действия ЧП.

Во исполнение февральского президентского указа граждане, достигшие 18-летнего возраста, прошли первичную постановку на воинский учет, где было определено их общее количество, годность к воинской службе и состояние здоровья. 12 марта на Республиканском сборном пункте состоялись торжественные проводы призывников Чуйской области и города Бишкек, которые поедут к месту дальнейшего прохождения срочной военной службы. Отправка молодых призывников началась с торжественного митинга с участием ветеранов ВС КР, участников афганской войны и баткенских событий, Общественного объединения солдатских матерей.

В рамках весеннего призыва по всей республике успели призвать 420 человек. Все они были направлены в войска Госпограничной службы, где сейчас и продолжают свою службу.

Однако уже 22 марта "в целях принятия оперативных мер по предупреждению завоза и недопущению распространения коронавируса (COVID-19) среди личного состава Вооруженных Сил Кыргызской Республики и в связи с введением чрезвычайного положения в КР, военными комиссариатами Кыргызской Республики приостановлены мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, до стабилизации обстановки с распространением коронавирусной инфекции".

И вот теперь весенний призыв приостановлен и президентским Указом. Скорее всего - по крайней мере до конца апреля. Еще предстоит призвать нынешней весной около 2 с половиной человек. Если ситуация с коронавирусом позволит!

Военные комиссариаты и республиканские сборные пункты продолжают работу по военно-учетным документам и проводят противоэпидемические мероприятия. Как заявлено руководством Госкомитета по делам обороны, "массовые скопления призывников на сборных пунктах (а также их родственников) допускаться не будут".

Как сообщили VB.KG в Госкомитете по делам обороны, "информацию по вопросам призыва можно получить, обратившись в Главное управление местных органов военного управления ГКДО КР по адресу: г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 207 (телефон: 66-04-51) или в военные комиссариаты республики".

С 1 марта 2020 года в Кыргызской Республике началась весенняя призывная кампания в Вооруженные силы, которая продлится до 31 мая текущего года.

Такие же мероприятия будут организованы и в других сборных пунктах республики. Службу призывники (более 3000 человек) будут проходить в соединениях и частях Генерального штаба Вооруженных сил, Государственного комитета по делам обороны, Государственной пограничной службы, Государственного комитета национальной безопасности, Департамента по охране исправительных учреждений и конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу ГСИН и Внутренних войск МВД Кыргызской Республики.

Отметим, что в Государственном комитете по делам обороны КР вопросам, связанным с призывом, уделяется особое внимание. Военными комиссарами осуществляется прием посетителей по вопросам призыва на военную и альтернативную службы.

Информацию по вопросам призыва можно получить, обратившись в Главное управление местных органов военного управления ГКДО КР по адресу: г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 207 (телефон: 66-04-51) или военные комиссариаты республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386884
Теги:
военная служба, Кыргызстан, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  