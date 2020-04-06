Весенний призыв приостановлен и увольнение в запас – тоже

Начальник Главного управления местных органов военного управления Госкомитета по делам обороны КР полковник Сыргак Бодобаев эксклюзивно для VB.KG ответил на важные вопросы насчет опубликованного сегодня, 6 апреля Указа президента Сооронбая Жээнбекова о приостановлении действия февральского Указа - об увольнении в запас из рядов Вооруженных Сил, а также об очередном призыве граждан на срочную военную и альтернативную службы в марте – мае 2020 года.

Нынешнее решение главы государства принято в связи с введением чрезвычайного положения в отдельных городах и районах, а также в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в рядах Вооруженных Сил, других воинских формированиях и госорганах, в которых предусмотрена военная служба.

Полковник Бодобаев напомнил, что срок срочной службы в рядах Вооруженных Сил КР составляет сейчас 12 месяцев (для ребят с высшим образованием – 11 месяцев плюс месяц сборов офицеров запаса, то есть практически столько же). Однако в условиях чрезвычайного положения согласно действующему законодательству увольнение в запас приостанавливается до истечения срока действия ЧП.

Во исполнение февральского президентского указа граждане, достигшие 18-летнего возраста, прошли первичную постановку на воинский учет, где было определено их общее количество, годность к воинской службе и состояние здоровья. 12 марта на Республиканском сборном пункте состоялись торжественные проводы призывников Чуйской области и города Бишкек, которые поедут к месту дальнейшего прохождения срочной военной службы. Отправка молодых призывников началась с торжественного митинга с участием ветеранов ВС КР, участников афганской войны и баткенских событий, Общественного объединения солдатских матерей.

В рамках весеннего призыва по всей республике успели призвать 420 человек. Все они были направлены в войска Госпограничной службы, где сейчас и продолжают свою службу.

Однако уже 22 марта "в целях принятия оперативных мер по предупреждению завоза и недопущению распространения коронавируса (COVID-19) среди личного состава Вооруженных Сил Кыргызской Республики и в связи с введением чрезвычайного положения в КР, военными комиссариатами Кыргызской Республики приостановлены мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, до стабилизации обстановки с распространением коронавирусной инфекции".

И вот теперь весенний призыв приостановлен и президентским Указом. Скорее всего - по крайней мере до конца апреля. Еще предстоит призвать нынешней весной около 2 с половиной человек. Если ситуация с коронавирусом позволит!

Военные комиссариаты и республиканские сборные пункты продолжают работу по военно-учетным документам и проводят противоэпидемические мероприятия. Как заявлено руководством Госкомитета по делам обороны, "массовые скопления призывников на сборных пунктах (а также их родственников) допускаться не будут".

Как сообщили VB.KG в Госкомитете по делам обороны, "информацию по вопросам призыва можно получить, обратившись в Главное управление местных органов военного управления ГКДО КР по адресу: г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 207 (телефон: 66-04-51) или в военные комиссариаты республики".

С 1 марта 2020 года в Кыргызской Республике началась весенняя призывная кампания в Вооруженные силы, которая продлится до 31 мая текущего года.

Такие же мероприятия будут организованы и в других сборных пунктах республики. Службу призывники (более 3000 человек) будут проходить в соединениях и частях Генерального штаба Вооруженных сил, Государственного комитета по делам обороны, Государственной пограничной службы, Государственного комитета национальной безопасности, Департамента по охране исправительных учреждений и конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу ГСИН и Внутренних войск МВД Кыргызской Республики.

Отметим, что в Государственном комитете по делам обороны КР вопросам, связанным с призывом, уделяется особое внимание. Военными комиссарами осуществляется прием посетителей по вопросам призыва на военную и альтернативную службы.

Информацию по вопросам призыва можно получить, обратившись в Главное управление местных органов военного управления ГКДО КР по адресу: г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 207 (телефон: 66-04-51) или военные комиссариаты республики.