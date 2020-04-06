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Упрощена процедура получения разрешения на передвижение в Бишкеке

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- Оксана Гут
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Упрощена процедура получения разрешения на транспортировку сотрудников предприятий и организаций. Об этом сообщает Республиканский штаб по COVID-19.

Для получения разрешения теперь необходимо заполнить форму заявки, где указывается кто и с какой целью хочет получить разрешение.

После получения разрешения, проезжать блокпосты можно будет, предоставив следующие документы:

  1. - справка с места работы;
  2. - путевой лист, где указаны все данные и список перевозимых сотрудников;
  3. - QR-код.

Ознакомиться с утвержденной формой заявки и путевого листа для получения разрешения можно по ссылке www.1312.tunduk.kg

Данное решение принято в целях бесперебойного осуществления производственной деятельности в городе Бишкек и своевременного обеспечения продовольствием, медикаментами и горюче-смазочными материалами.


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URL: https://www.vb.kg/386887
Теги:
перекрытие дорог, Бишкек, Кыргызстан, автомобили, товары, коронавирус, карантин
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