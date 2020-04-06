Упрощена процедура получения разрешения на передвижение в Бишкеке

Упрощена процедура получения разрешения на транспортировку сотрудников предприятий и организаций. Об этом сообщает Республиканский штаб по COVID-19.

Для получения разрешения теперь необходимо заполнить форму заявки, где указывается кто и с какой целью хочет получить разрешение.

После получения разрешения, проезжать блокпосты можно будет, предоставив следующие документы:

- справка с места работы; - путевой лист, где указаны все данные и список перевозимых сотрудников; - QR-код.

Ознакомиться с утвержденной формой заявки и путевого листа для получения разрешения можно по ссылке www.1312.tunduk.kg

Данное решение принято в целях бесперебойного осуществления производственной деятельности в городе Бишкек и своевременного обеспечения продовольствием, медикаментами и горюче-смазочными материалами.