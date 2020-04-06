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Кыргызстан может рассчитывать на поддержку ООН в борьбе с COVID-19

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 6 апреля, встретился с постоянным координатором системы ООН в Кыргызской Республике Озоннией Ожиело. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны обменялись мнениями о сложившейся обстановке в стране, вызванной коронавирусной инфекцией и обсудили совместные шаги по противодействию ее дальнейшему распространению.

Глава государства отметил меры, предпринимаемые кыргызской стороной в данном направлении, а также обозначил возникающие проблемы и первоочередные потребности страны.

В частности, была обсуждена возможность оказания поддержки в сфере здравоохранения, образования, продовольственной безопасности, а также малому и среднему бизнесу.

Постоянный координатор ООН Озонниа Ожиело проинформировал о работе, проводимой ООН в Кыргызстане.

Было отмечено, что совместно с правительством Кыргызской Республики определены 8 приоритетных секторов, в рамках которых ведется совместная работа по противодействию дальнейшему распространению COVID-19, а также преодолению его негативных последствий в социально-экономической сфере.

Он также рассказал о создании Глобального плана гуманитарного реагирования объемом в 2 млрд долларов США и Экономического фонда для финансирования борьбы с COVID-19. Озонниа Ожиело особо подчеркнул, что Кыргызстан может также рассчитывать на поддержку ООН в рамках данных инструментов.

Кроме того, на встрече особое внимание было уделено вопросам обеспечения продовольственной безопасности страны. По информации постоянного координатора, ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) совместно с МИД Кыргызской Републики уже ведут необходимую работу в данном направлении.

В данном контексте Озонниа Ожиело отметил, что решение Кыргызстаном первым в мире проблемы лиц без гражданства, в настоящий момент значительно облегчило оказание адресной помощи наиболее уязвимым слоям населения страны.

Постоянный координатор системы ООН выразил готовность в дальнейшем оказании поддержки Кыргызстану по преодолению проблем, вызванных распространением заболевания.


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URL: https://www.vb.kg/386889
Теги:
гуманитарная помощь, президент, Кыргызстан, коронавирус, ООН, Сооронбай Жээнбеков
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