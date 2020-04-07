В Москве при пожаре на стройке погиб кыргызстанец

В Москве погиб трудовой мигрант из Кыргызстана, работавший на одном из строительных объектов. Он скончался от отравления угарным газом, сообщили в посольстве КР в РФ.

Пожар возник с 4 на 5 апреля вследствие возгорания одной из палаток, где жили строители. Причиной, как установлено, стала неисправность обогревательного устройства, находившегося в этом временном помещении. Огонь, по информации пресс-службы ГУ МЧС по Москве, распространился на площади 90 квадратных метров и был ликвидирован в десятом часу утра. Сгорели еще две палатки, находившиеся в них рабочие успели спастись.

ЧП произошло на строительстве большого инфекционного комплекса, экстренно возводимого сейчас на территории Троицкого и Новомосковском административном округе Москвы для лечения больных коронавирусом.

Это уже второй подобный случай здесь за минувшие дни. На прошлой неделе из-за такой же печки сгорели две большие палатки, в которых размещались строители. Обошлось без жертв, но пострадали, в том числе, девять трудовых мигрантов из Кыргызстана. У них сгорели личные вещи и документы.

Личность погибшего установлена, посольству Кыргызстана удалось оперативно разыскать его близких. В присутствии их сотрудниками дипмиссии и представительства Госслужбы миграции КР в РФ достигнута договоренность с работодателем о покрытии расходов на похороны и выплате компенсации.

Место захоронения погибшего будет определено его родственниками, отметили в посольстве. Обычно груз-200 после выполнения всех необходимых процедур отправлялся из России в Кыргызстан. Но сейчас в связи с мерами, принимаемыми для нераспространения коронавирусной инфекции, любое транспортное сообщение между обеими странами приостановлено.