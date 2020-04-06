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ЕАБР: Экономика КР, безусловно, выйдет ослабленной после пандемии

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- Александра Василькова
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Аналитик отдела экономического анализа Евразийского банка развития (ЕАБР) Айгуль Бердигулова рассказала VB.KG о последствиях пандемии коронавирусеной инфекции для экономики Кыргызстана.

- Экономика КР, безусловно, выйдет ослабленной после пандемии коронавируса. Негативные последствия распространения COVID-19 приведут к более сдержанному внешнему спросу и ограничению производственных показателей реального сектора республики. Наиболее уязвимым является сектор услуг, а именно: торговля, транспортные услуги, гостиничный бизнес, предприятия общественного питания и культурно-развлекательные учреждения, - считает аналитик.

По ее словам, базовый сценарий предполагает, что негативные последствия будут иметь временный характер и не повлекут за собой развития вторичных эффектов.

- Поддержку экономике окажут государственные меры, направленные на обеспечение макроэкономической и финансовой стабильности, а возможности фискального стимулирования властей будут расширены за счет получения международной финансовой помощи, - говорит Бердигулова.

Вместе с тем, отмечает эксперт, высокая степень неопределенности сдвигает баланс рисков в сторону большего ухудшения макроэкономических перспектив.

- В первую очередь это связано с тем, что влияние на мировую экономику от распространения коронавируса в настоящее время труднопредсказуемо из-за неясности относительно масштабов пандемии и ее продолжительности. Если ситуация начнет развиваться по пессимистичному сценарию, то последствия для экономики КР могут быть более продолжительными и сильными, - резюмирует она.

Отметим, Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, призванной содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности.

Банк поддерживает в Кыргызстане ряд проектов, в том числе финансирование реконструкции участка дороги Бишкек-Ош, реабилитация Токтогульской ГЭС и финансирование поставок сельскохозяйственной техники через ЕФСР.


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URL: https://www.vb.kg/386894
Теги:
ЕАБР, эпидемия, Кыргызстан, экономика, коронавирус
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