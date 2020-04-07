Непрошедшее прошлое: День 7 апреля 2010 года

На самой первой пресс-конференции руководителей Временного народного правительства (это одно из его первоначальных названий, вскоре стало просто "Временным правительством") ее руководителю Розе Отунбаевой был задан "острый вопрос": "Как можно назвать произошедшие вчера, 7 апреля, события? Это революция или что?"

Ответ Отунбаевой был характерно для нее жестким: "Все это вы можете назвать ответом на репрессии, тиранию, на агрессию, которую власть против народа осуществляла. Вы же знаете, накануне власть арестовала буквально всех лидеров оппозиции, чтобы сорвать народные курултаи на местах. Поэтому можете называть это революцией, народным бунтом, отпором широких масс. Как хотите".

Интересно, как мы хотим оценить события 7 апреля сегодня?

Предыстория – c курултаями

Большинство историков современности едины в том, что причинами народного выступления стали сохранявшийся крайне низкий уровень жизни, самоустранение властей от решения экономических и социальных проблем.

Непосредственной причиной стало недовольство кыргызстанцев резким (больше чем в 2 раза) повышением цен на электроэнергию, центральное отопление и снабжение горячей водой, газ. Особенно ненавистным стало придуманная президентским сыном Максимом дополнительная плата за каждый звонок с мобильного телефона.

Под флагом критики этих несуразно поднятых тарифов оппозиция проводила с начала марта курултаи по всей республике. В ответ президент Бакиев собрал 23 и 24 марта неконституционный форум – "Курултай согласия" в Большом зале Национальной филармонии. Привезли со всей республики 742 делегатов, отобранных местных властями. Они дружно выразили поддержку Бакиеву. За это им намекнули, что будут собирать их всех в Бишкеке раз в полгода-год и в перспективе заменят этим Курултаем согласия Жогорку Кенеш!

Причем президиум Курултая согласия ("торкенеш") на неопределенный срок возглавили не самые известные и популярные деятели: глава Общественной палаты Садыкбек Аблесов, его заместителями стали Абдыжапар Тагаев и Туголбай Казаков, секретарем "торкенеша" - Камалбек Дарданов. Кроме них, в составе "торкенеша" оказались еще тринадцать общественных деятелей, в том числе вполне солидные фигуры - руководитель Ассамблеи народа Кыргызстана Жаныл Туменбаева, лидер немецкой диаспоры Валерий Диль, экс-премьер-министр Апас Джумагулов, экс–госсекретарь Ишенбай Абдразаков. Однако эти известные фигуры заседания "торкенеша" игнорировали, поскольку он был создан просто для проформы.

В общем, никого сдержать этот Курултай согласия не сумел, народное недовольство выплеснулось на улицы.

Дни "Икс"

Cерьезные беспорядки, быстро перепосшие в настоящую революцию, начались в Таласе 6 апреля, когда оппозиция после митинга захватила здание областной администрации.

Приехавшего из Бишкека министра внутренних дел генерала Молдомусу Конгантиева революционеры захватили в плен и жестоко избили. Протестующие объявили об избрании "альтернативного губернатора" Таласской области Шералы Абдылдаева, а его заместителем - Койсун Курманалиевой.

В Бишкеке 7 апреля все началось утром с поначалу вполне мирного митинга протеста у здания "Медиафорума". Митингующие протестовали против произведенных ночью в столице арестов деятелей оппозиции, в том числе Текебаева, Атамбаева, Сариева, Шерниязова, Эркебаева.

Митинг был прерван действиями силовиков. Силовики стали "вытягивать" из толпы активистов.

Присутствовавшие на митинге корреспонденты "ВБ" описывали: "Вдруг толпа прорвалась и выскочила на проезжую часть. Крепкие ребята вооружились камнями и стали закидывать стражей порядка. Силовики ответили газовыми шашками и шумосветовыми гранатами. Из–за столкновений на улице Шабдан баатыра образовалась огромная автомобильная пробка. Через тридцать минут противостояния наступила развязка - милиционеров оттеснили к одному из зданий и стали избивать. Подожгли несколько милицейских машин. Далее неконтролируемая толпа устремилась вниз по улице Шабдан баатыра в сторону Чуйского проспекта. По дороге людская масса стала громить другие машины. Досталось двум армейским кунгам, внутри которых спрятались солдаты. В одном из грузовиков оказалось несколько автоматов и боеприпасы. Митингующие расхватали оружие".

Интересны подробности. "Корреспонденты бежали впереди основной массы и рекомендовали продавцам ларьков и магазинов закрывать двери и идти домой. Для молодежи шествие стало поводом для веселья: они фотографировали себя на фоне толпы и гоготали. В сопровождении армейских грузовиков масса добралась до "Белого дома". Это было в час дня. Число протестующих к тому времени превысило 10 тысяч человек. Среди активистов оппозиционных партий затесалось много зевак. В толпе были даже дети и девушки на высоких каблуках. У "Белого дома" милиционеры закидали оппозиционеров светошумовыми гранатами. Люди бросились врассыпную, но через некоторое время снова собрались. Стало ясно, что противостояние будет упорным", описывалось в репортаже Азамата Касыбекова в "Вечернем Бишкеке".

Сначала стрельба со стороны "Белого дома" велась резиновыми пулями. Одна из них попала в бровь фотокорреспонденту "Вечернего Бишкека" Сергею Медведеву, быстро выросла огромная шишка.

К двум часам дня началась стрельба боевыми патронами из автоматов и снайперских винтовок. Причем со стороны "Белого дома" стреляли на поражение. Приказ о стрельбе боевыми патронами отдал Жаныбек Бакиев - глава Службы государственной охраны, младший брат президента Курманбека Бакиева.

Возмущенная жестокой стрельбой толпа разбила захваченным армейским грузовиком ворота в ограде "Белого дома" и ворвалась внутрь "спецобъекта № 1".

Цифры ужасают - 84 погибших и около 1500 раненых. Отделения реанимации бишкекских больниц к вечеру были переполнены, у 85 процентов пациентов – огнестрельные ранения.

Повстанцы захватили здание телецентра. Начался "прямой эфир" с участием сотрудников неправительственных организаций и правозащитников. Экс-торага Омурбек Текебаев заявил в эфире, что власть полностью перешла в руки народа и объявил о назначении комендантом Бишкека полковника милиции в отставке Турата Мадылбекова.

Бакиевский премьер-министр Данияр Усенов заявил о своей отставке и скрылся.

Сам Курманбек Бакиев на самолете бежал в Ош, где не получил никакой поддержки и бежал дальше – в Джалал-Абад. Там та же история – полное равнодушие горожан к теперь уже бывшему президенту. Продолжил свое бегство в родовой село Тейит Сузакского района. По некоторым сведениям, пребывал там в состоянии запоя. 16 апреля наконец-то собственноручно написал заявление об отставке, после чего с остановкой в казахстанском Таразе перебрался в Минск, где и скрывается до сих пор от кыргызстанского правосудия.

Между тем в Бишкеке поздним вечером 7 апреля "Временное правительство народного доверия" возглавила бывший министр иностранных дел Кыргызстана и бывший посол СССР и КР Роза Отунбаева. Ее правительство первым делом прекратило волну мародерств, обрушившуюся на торговые центры Бишкека в ночь на 8 апреля, распустило выбранный с грубыми бакиевскими нарушениями Жогорку Кенеш и начало подготовку новых демократических выборов.

…10 апреля после траурного митинга на площади "Ала-Тоо" похоронная процессия направилась в мемориальный комплекс |"Ата-Бейит", где по решению комиссии по организации похорон погибших во время штурма "Белого дома" 7 апреля были выделены места на кладбище для погребения.

Панихида началась с речей членов Временного правительства во главе с Розой Отунбаевой. Главная мысль многочисленных выступлений: "Победа далась нам ценой больших потерь. Подвиг погибших никогда не будет забыт". Муфтий Кыргызстана призвал новые власти не забывать о жертвах. Они должны стать напоминанием будущим руководителям об ответственности. Глава мусульман обратился к собравшимся: "Смотрите, в саванах погибших нет карманов. Рано или поздно Всевышний всех нас призовет к себе, поэтому помните о душе, а не о деньгах".

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В обращении президента Сооронбая Жээнбекова к соотечественникам по случаю 10-й годовщины Апрельской революции сказано, что "Апрельская революция послужила мощным импульсом для изменения системы управления нашего государства. Были сделаны решительные шаги для установления парламентской демократии, и мы приложим все усилия для развития парламентаризма в нашей стране. Возросло значение свободы слова. Повышена роль гражданского общества в жизни государства. Но, к сожалению, пока не добились полноценной реализации всех целей революции. Поэтому они определены как приоритетное направление проводимых реформ и мы нацелены на претворение их в жизнь".

А еще в президентском обращении заявлено: "Трудно переоценить политическое и историческое значение этого события, ознаменовавшего собой начало поворотного момента в новейшей истории Кыргызстана. С каждым годом все отчетливей становятся смысл и уроки Народной революции. Герои революции, выступившие, не страшась смерти, против произвола власти, сложили свои головы во имя будущего народа Кыргызстана. Эта дата священна для всех нас. Мечты и стремления героев, отдавших жизнь за будущее Кыргызстана, мы воспринимаем как их завещание нам", - подчеркнуто в обращении президента Жээнбекова.