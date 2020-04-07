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Медикам, заразившимся COVID-19, положена компенсация

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- Оксана Гут
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На сегодняшний день рассматривается вопрос о компенсации для врачей, заразившихся COVID-19. Об этом на брифинге 7 апреля заявил министр здравоохранения КР Сабиржан Абдикаримов.

По его словам, сумму компенсации определит специальная комиссия.

"Компенсация будет разовой. В случае заражения одна, а в случае смерти - другая", - отметил глава Минздрава КР.

Он напомнил, что группой депутатов инициирован законопроект о статусе медиков в условиях ЧП.

"Закон очень нужный, потому что ранее статус врачей в режиме ЧП определяла лишь одна статья. Здесь прописаны все моменты, в том числе вопросы с компенсацией. Жогорку Кенеш готов принять закон в ускоренном времени, сразу в трех чтениях", - сказал Абдикаримов.

Что важно, Минздрав исследует причины заражения медиков коронавирусной инфекцией.

"Все медики работают в одинаковых защитных костюмах. В их качестве я не сомневаюсь. Но почему кто-то заразился, а кто-то нет? Возможно, они сами не соблюдали правила. Мы их обследуем и выясним", - подчеркнул министр.

Еще один важный вопрос - когда медики начнут получать надбавки к зарплате за опасную работу.

"Медики, которые работают непосредственно с зараженными COVID-19 или в очагах болезни и обсервации с завтрашнего дня начнут получать надбавки к зарплате", - заверил Абдикаримов.

Еще ранее Минздрав сообщал суммы надбавок. Так, врачам, которые работают в инфекционных отделениях, дополнительно предусмотрено 45 тысяч сомов, медсестрам - 43 тысячи сомов, младшему медперсоналу - 41 тысяча сомов.


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URL: https://www.vb.kg/386904
Теги:
зарплата, Кыргызстан, врачи, коронавирус, Минздрав
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