ПОЛЕЗНО: как перевозить грузы через границу в условиях пандемии

В связи с распространением коронавирусной инфекции многие страны ввели определённые требования для водителей грузовых автотранспортных средств при международной перевозке грузов. На основе информации Министерства экономики VB.KG подготовил перечень актуальных правил для перевозчиков на время пандемии.

Где грузовые автомобили могут пересечь границу

- из Кыргызстана в Казахстан и из Казахстана в Кыргызстан, а также транзитных грузов осуществляется через пункты пропуска "Ак-Тилек автодорожный" и "Чон-Капка автодорожный" без ограничений;

-из Кыргызстана в Узбекистан и из Узбекистана в Кыргызстан, а также транзитных грузов осуществляется через пункты пропуска "Достук автодорожный" (КР) – "Дустлик - автодорожный" (РУз) и "Кызыл-Кия автодорожный" (КР) – "Узбекистан - автодорожный" (РУз) без ограничений;

- из Кыргызстана в Таджикистан и из Таджикистана в Кыргызстан, а также транзитных грузов осуществляется через пункты пропуска "Кызыл-Бель автодорожный" (КР) – "Гулистон - автодорожный" (РТ) и "Кайрагач - автодорожный" (КР) - "Маданият - автодорожный" (РТ) без ограничений;

- грузовые авиаперевозки через пункт пропуска "Манас-аэропорт" осуществляются без ограничений.

Что должно быть у водителей грузовиков при пересечении КПП КР

- общегражданский паспорт (загранпаспорт);

- средства индивидуальной защиты (маски, перчатки), в противном случае они не будут допущены до прохождения паспортного и иных видов контроля.

Пропуск грузовых транспортных средств осуществляется только с одним водителем в машине, за исключением Таджикистана.

Алгоритм перевозки грузов через КПП

на кыргызско-казахской границе

1. По прибытии груза проводится термометрия.

2. Сбор эпидемиологического анамнеза, заполнение опросника и взятие обязательств у водителей по соблюдению режима самоизоляции.

3. Взятие пробы на проведение лабораторных исследований медицинским работником.

4. В случае положительного результата экспресс-теста, водитель госпитализируется в инфекционное отделение, его автотранспортное средство препровождается в санитарную зону для проведения дезинфекции. В случае отрицательного результата экспресс-теста, транспорт проходит наружную дезинфекцию и выпускается для прохождения процедур пограничного контроля.

5. АТС направляется на логистические склады для выгрузки груза.

на кыргызско-таджикской и кыргызско-узбекской границе

1. Прибытие товара.

2. Экспресс-тестирование. Оно проводится в отстуствие у водителя клинических проявлений болезни. В случае выявления клинических проявлений, водитель направляется в госпитализацию.

3. Заполнение опросника.

4. Сбор эпиданамнеза.

5. В случае отрицательного теста, разрешен въезд.

на кыргызско-китайской границе

По состоянию на 2 апреля 2020 года пункты пропуска на кыргызско-китайском участке госграницы временно закрыты и через них не осуществляется пропуск лиц, транспортных средств и грузов, кроме гуманитарных грузов.

Республиканским оперативным штабом рассмотрен вопрос о возобновлении грузовых перевозок автомобильным транспортом через кыргызско-китайскую государственную границу. Соответствующим государственным органам КР поручено провести подготовительные работы с китайской стороной по возобновлению грузопотока на пропускных пунктах "Торугарт" и "Иркештам".

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Кыргызской Республики от 30 марта 2020 г. №208, водители по приезду из эпидемиологических неблагополучных стран, независимо от гражданства, должны находится под домашним карантином в течении 14 дней по месту жительства (посещение на дому врачом ПМСП в первый день прибытия, в последующем опрос по телефону и выдача справки карантина в последний день). В случае отсутствия условий для соблюдения требований домашнего карантина, водители подлежат обсервации в течении 14 дней в местах определенных перечнем МЗ КР. При этом в случае выявления клинических проявлений, водители подлежат госпитализации.

Запреты на вывоз

В соответствии с решением коллегии ЕЭК от 24 марта 2020 года № 41 "О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 "О мерах нетарифного регулирования", введен временный запрет на вывоз из ЕАЭС средств индивидуальной защиты, защитных и дезинфицирующих средств, продукции медицинского назначения и материалов.

Также, решением коллегии ЕЭК , введен запрет на вывоз из ЕАЭС отдельных видов продовольственных товаров. Среди них -репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника. Запрет действует до 30 июня 2020 года.

Из России и Беларуси временно запрещено вывозить медицинские средства защиты.

В Республике Казахстан введен официальный запрет на выдачу разрешения на вывоз за территорию РК медицинских средств индивидуальной защиты, а также рядя продовольственных товаров. Среди них гречиха, сахар белый, картофель, лук репчатый, чеснок и т.д., семена подсолнечника, масло подсолнечное и крупа гречневая. Также данным приказом введено квотирование вывоза следующих товаров: морковь, репа, свекла, капуста и.т.д., мука пшеничная, мягка пшеница масленица.