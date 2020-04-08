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Несмотря на коронавирус, в СНГ готовятся к юбилею великой Победы

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- Евгений Денисенко
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Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, государства СНГ продолжают подготовку к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это происходит в соответствии с планом совместных мероприятий вооруженных сил стран Содружества, сообщили в Министерстве обороны России.

"В преддверии 75-летия великой Победы важнейшим ориентиром деятельности Совета министров обороны (СМО) государств СНГ и его рабочих органов стало проведение мероприятий, направленных на сплочение военнослужащих дружественных армий на основе сохранения памяти о героических событиях Великой Отечественной войны, боевом братстве, беспримерном мужестве воинов всех национальностей, как общем достоянии народов наших стран", - подчеркнули в МО РФ.

"Хотя непростая эпидемиологическая ситуация в мире вносит свои коррективы и в развитие международного военного сотрудничества, Секретариат СМО и координационные комитеты не останавливают свою деятельность, и в настоящее время проводят подготовительную работу по организации мероприятий 2020 года", - продолжили в российском оборонном ведомстве.

Такая подготовка, как заявлено, стала хорошим стимулом к совместным инициативам в области физической подготовки и спорта. В качестве примера названы состоявшиеся в минувшем году вторые Военно-спортивные игры среди курсантов высших военно-учебных заведений дружественных армий стран СНГ в Казахстане и уникальное по своей сложности групповое восхождение альпинистов вооруженных сил этих стран на пик Ленина (7134 м) в Кыргызстане. В планах на июль-август - третьи Военно-спортивные игры и аналогичный групповой штурм пика Исмоила Сомони в Таджикистане.

Кроме того, по поручению СМО начата подготовка мероприятий научно-образовательного, творческого характера. Одно из них – финал 5-го Международного конкурса военно-научных работ среди слушателей и курсантов вузов стран Содружества, посвященного знаменательному событию в общей истории. Конкурсной комиссии предстоит определить лучшие работы из более чем сотни их, представленных по итогам национальных отборочных туров в государствах СНГ. На ноябрь запланирован Международный конкурс "Виват, Победа!", в рамках Всероссийского фестиваля народного творчества воинов вооруженных сил, ветеранов военной службы, членов их семей "Катюша".

Особое внимание уделено деятельности Музея военного сотрудничества, созданного по инициативе Совета министров обороны государств СНГ в 2017 году. Музей тесно взаимодействует с оборонными ведомствами, военно-историческими и архивными учреждениями стран-партнеров в проведении информационно-аналитической и культурно-просветительской работы среди военнослужащих. И сейчас коллективными усилиями готовится новая экспозиция к Дню Победы.

Одновременно Секретариат СМО совместно с оборонными ведомствами стран Содружества приступил к формирование фонда (архива) литературы и искусства государств СНГ, посвященного тематике Великой Отечественной войны. "Собранные материалы не пылятся на полках, а активно используются в интересах популяризации художественными средствами великого общего прошлого наших народов, прежде всего среди молодого поколения защитников Отечества", - заявили в Министерств обороны РФ.


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URL: https://www.vb.kg/386909
Теги:
Россия, День Победы, коронавирус
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