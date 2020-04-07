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В Бишкеке инфицированный COVID-19 таксист заразил 6 членов своей семьи

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- Оксана Гут
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В Бишкеке на 7 апреля количество людей зараженных COVID-19 составляет 25 человек. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Азиз Суракматов.

Он отметил, что инфицированные имели близкий контакт с 66 близкими родственниками, и 204 контакта с коллегами по работе, друзьями и знакомыми.

В качестве примера мэр рассказал о том, как один инфицированный мужчина, работавший таксистом, сам того не зная, заразил 6 членов своей семьи – жену, дочь, зятя, двоих сыновей и внука.

В другой столичной семье один человек заразил 4 близких родственника.

"На сегодняшний день в столице на учет поставлены 1756 граждан, у всех взяты первичные анализы и они находятся в обсервации или на домашнем карантине. После инкубационного периода – 14 дней, если повторный анализ покажет отрицательный результат, то их снимут с наблюдения", - отметил градоначальник.

Всего по городу уже сняты с наблюдения 1359 человек.

"Вирусологической лабораторией ЦГСЭН на 7 апреля проведены исследования отобранных мазков на коронавирус у 711 человек. С 1 апреля начато исследования на COVID-19 экспресс методом. Так, на сегодня проведены исследования у 598 граждан", сообщил Азиз Суракматов.


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URL: https://www.vb.kg/386912
Теги:
Азиз Суракматов, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус
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