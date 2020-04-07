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В Ошской области проводят дезинфекцию с дельтаплана (видео)

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- Александра Василькова
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В Кара-Суйском районе Ошской области для обеззараживания территорий начали использовать дельтаплан. Об этом VB.KG сообщили в полномочном представительстве правительства в регионе.

- Дезинфекционные работы проведены в общественных и многолюдных местах. Использование беспилотных агродронов и дельтапланов позволяет обработать крыши и поля. За один раз в воздух поднимают около 150 литров обеззараживающей жидкости, что позволяет обезвредить площадь в 150 квадратных метров, - рассказала пресс-секретарь Нуркыз Кадырбек кызы.

По ее словам, в работе задействован дельтаплан, принадлежащий коммерческому центру по поддержке крестьян и фермеров "Бай Дыйкан". Центр использовал летательный аппарат для обработки полей от вредителей, а теперь приспособил машину для дезинфекции от коронавируса.

Средства для дезинфекции предоставляют местные власти.

- На сегодня летательные аппараты применяются для дезинфекции только в Кара-Сууйском районе. Однако, мы планируем начать использовать их и в Ноокатском районе, - отметила Нуркыз Кадырбек кызы.

Напомним, в Кыргызстане сегодня зарегистрировано 228 случаев заражения COVID-19, 106 из них – в Оше и Ошской области.


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URL: https://www.vb.kg/386916
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