Евгения Строкова: Дети должны чувствовать себя защищенными в своей семье

Депутат Евгения Строкова прокомментировала ситуацию с участившимися суицидами детей в Кыргызстане. Напомним, за 10 дней карантина в Кыргызстане 7 подростков покончили с собой.

По словам депутата, в сегодняшний период сами родители должны понять, что как детям сейчас сложно.

- Да у нас очень достаточно многодетных семей, в которых считают, что каждый ребенок должен появиться на свет, раз он зачат. Но ведь мы люди и раз вы производите ребенка на свет, то вы должны знать, что этим ваша задача не ограничивается. Вы в первую очередь должны любить этого ребенка, то есть вы должны рассчитать не только финансы, но и хватит ли вашей любви, чтобы воспитать его. До карантина дети были в школе, на улице или еще где-то, а теперь, когда они дома находятся, то они очень ранимы сейчас. В этот период вы должны очень бережно относиться к своему ребенку. Особенно сейчас, когда большинство родителей от вынужденного нахождения дома очень раздражены. Давайте подумаем о том, что дети здесь не причем. Вы дали им жизнь и ваша задача сохранить ее. Я понимаю, когда взрослые идут на такой отчаянный шаг из-за множества проблем, но дети должны чувствовать себя защищенными в своей семье, - сказала народная избранница.