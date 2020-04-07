Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Евгения Строкова: Дети должны чувствовать себя защищенными в своей семье

140  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Депутат Евгения Строкова прокомментировала ситуацию с участившимися суицидами детей в Кыргызстане. Напомним, за 10 дней карантина в Кыргызстане 7 подростков покончили с собой.

По словам депутата, в сегодняшний период сами родители должны понять, что как детям сейчас сложно.

- Да у нас очень достаточно многодетных семей, в которых считают, что каждый ребенок должен появиться на свет, раз он зачат. Но ведь мы люди и раз вы производите ребенка на свет, то вы должны знать, что этим ваша задача не ограничивается. Вы в первую очередь должны любить этого ребенка, то есть вы должны рассчитать не только финансы, но и хватит ли вашей любви, чтобы воспитать его. До карантина дети были в школе, на улице или еще где-то, а теперь, когда они дома находятся, то они очень ранимы сейчас. В этот период вы должны очень бережно относиться к своему ребенку. Особенно сейчас, когда большинство родителей от вынужденного нахождения дома очень раздражены. Давайте подумаем о том, что дети здесь не причем. Вы дали им жизнь и ваша задача сохранить ее. Я понимаю, когда взрослые идут на такой отчаянный шаг из-за множества проблем, но дети должны чувствовать себя защищенными в своей семье, - сказала народная избранница.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386917
Теги:
дети, суицид, Кыргызстан, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  