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В КР завезут продовольственную гумпомощь для 30 тысяч кыргызстанцев

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- Александра Василькова
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В апреле ВПП ООН и Министерство труда и социального развития КР (МТСР) доставят наиболее уязвимым семьям республики около тысячи тонн продовольственной помощи в рамках совместной программы при поддержке РФ. Об этом сообщает пресс-служба ВПП ООН.

Уточняется, что более 30 500 человек получат трехмесячный продовольственный рацион, состоящий из обогащенной пшеничной муки и растительного масла (150 кг пшеницы и 15 литров масла на семью) для обеспечения основных продовольственных потребностей.

ВПП ООН и Министерство труда и социального развития КР проводят распределение продовольственной помощи в продолжение усилий правительства КР по поддержке малоимущих людей. Продовольственная помощь предоставляется участникам совместной программы ВПП ООН и МТСР за участие в общественно полезной работе.

- Крайне важно, чтобы во время вспышки COVID-19 ВПП ООН и Министерство труда и социального развития КР продолжали свои программы продовольственной помощи для поддержки наиболее уязвимых людей в Кыргызстане, - специалист по связям с общественностью Елизавета Залкинд.

В соответствии с рекомендациями органов здравоохранения были приняты необходимые профилактические меры для защиты здоровья и безопасности бенефициаров и устранения риска заражения. В частности, ВПП ООН организовала тренинги по технике безопасности для своих сотрудников и партнеров и выполняла такие меры, как социальное дистанцирование в пунктах распределения продовольствия, раздача дезинфицирующих средств, масок и перчаток получателям и тем, кто занимается распределением продуктов питания.

В дополнение к оказанию продовольственной помощи ВПП ООН также проводит мониторинг продовольственной безопасности и цен на продовольствие на 18 рынках по всей стране для анализа динамики продовольственной безопасности и функционирования продовольственных рынков.


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URL: https://www.vb.kg/386919
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