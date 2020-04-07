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Бишкекчане жалуются на отсутствие продовольственной помощи нуждающимся

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- Александра Василькова
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Жительница Свердловского района города Бишкека рассказала VB.KG, что за две недели с введения режима ЧП в столице со стороны властей не было оказано никакой помощи нуждающимся, проживающим в одном из жилищных кооперативов.

Бишкекчанка Любовь Щеглова в настоящее время домком в жилищном кооперативе "ЖЭК-52", расположенном неподалеку от центральной мечети. Со дня введения ЧП в столице женщина пытается добиться оказания продовольственной помощи для наиболее уязвимых жителей многоэтажек, входящих в кооператив.

- В первую очередь я обратилась в Республиканский оперативный штаб - позвонила по номеру телефона 112. Там мне сказали, что нужно обратиться в муниципальное территориальное управление по месту (МТУ) жительства. Я последовала этому совету и обратилась в МТУ №17, где мне сказали, что для получения помощи нужно подготовить списки нуждающихся, - рассказывает женщина.

Эта просьба удивила Щеглову, поскольку в органах местного самоуправления имеется свежий перечень людей, нуждающихся в государственной поддержке: списки льготников - пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями здоровья - подавали в рамках внедрения столичной мэрией проекта "Электронное билетирование "Тулпар". Тем не менее, она заново подготовила список нуждающихся и отнесла его в МТУ.

- Там мне сказали, что такому количеству людей помочь не могут и велели сократить список. Что я и сделала, однако, когда принесла урезанный вариант госслужащие снова заявили, что перечень слишком велик, - говорит Щеглова.

Заместитель домкома еще раз изучила список и сократила его максимально, оставив только тех, кто находится в самом бедственном положении. В него вошли 22 человека.

- Это люди, которые находятся в наиболее трудном финансовом положении из-за ограниченных возможностей здоровья, а также матери, вынужденные в одиночку воспитывать детей с инвалидностью, - поясняет исполняющая обязанности домкома.

По ее словам, финальный список она отнесла в МТУ №17 в прошлую пятницу. И сотрудники МТУ снова оказались недовольны. На этот раз им не понравилось, что в списке оказалась женщина с инвалидностью, проживающая в одном из домов кооператива:

- Мне сказали, что нужно проверить не получала ли она какую-то помощь. Оказывается, она постоянно звонит в МТУ с просьбами о помощи. Дело в том, что она не может ходить и физически не может выйти из дома для того, чтобы купить медикаменты и еду, - отмечает Щеглова.

Она подчеркивает, что со дня объявления режима ЧП ни одна семья, проживающая в кооперативе "ЖЭК-52" не получала гуманитарную продовольственную помощь ни от государства, ни от частных лиц.


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URL: https://www.vb.kg/386923
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