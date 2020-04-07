Прожиточный минимум в КР вырос на 10 процентов

Размер прожиточного минимума в I квартале 2020 года в среднем на душу населения составил 5167,21 сома. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос 10,4 процента. Об этом сообщается на сайте Национального статистического комитета КР.

Отмечено, что рост величины прожиточного минимума в январе-марте зарегистрирован во всех регионах республики.

Структура прожиточного минимума разработана и утверждена индивидуально для каждой социально-демографической группы населения, в соответствии с которой доля продовольственных товаров (в среднем для населения) составляет 65 процентов, непродовольственных - 16 процентов, услуг - 17 процентов и налогов - 2 процента.

Напоминаем, Нацстатком ежеквартально рассчитывает стоимостную величину прожиточного минимума для основных социально-демографических групп населения, включающего минимальный набор продуктов питания, химический состав и энергетическую ценность набора продуктов питания, методику исчисления величины прожиточного минимума.