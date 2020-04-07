Как и кому отправлять фактические показания газовых счетчиков

С апреля 2020 года для абонентов многоквартирного сектора, не предоставившим фактические показания газовых счётчиков, будет вестись учёт потребления природного газа по среднемесячному потреблению. Об этом сообщает пресс-служба "Газпром Кыргызстан".

Такое решение принято компанией в связи с общереспубликанскими мерами по обеспечению безопасности населения и недопущению дальнейшего распространения инфекции COVID 19.

Отмечается, что компания продолжит принимать фактические показания газовых счётчиков с 15 по 30 числа каждого месяца дистанционно.