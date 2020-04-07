Штаб помощи нуждающимся работает плохо – Минсоцразвития

Штаб помощи уязвимым слоям населения 1227 работал плохо и не успевал обрабатывать звонки от населения. Об этом в ходе брифинга в правительстве заявил министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров. Тем не менее за последние дни помощь в виде продуктов питания получили более 49 тысяч семей.

- Штаб 1227 работал очень плохо. У нас десять операторов, которые принимают звонки от граждан, но они физически не справляются с потоком звонков. За последние дни поступило более 210 тысяч обращений от граждан. С сегодняшнего дня заявку на получение помощи от государства можно оформить онлайн на платформе tunduk.kg. Это позволит эффективнее обрабатывать заявки, - сказал Улукбек Кочкоров.

Он также отметил, что социальные службы оказались не готовы к чрезвычайным ситуациям как в Бишкеке. Однако теперь система налаживается, уже разработаны и внедрены механизмы, которые позволяют отследить адресность помощи.

- К сожалению, за помощью обращаются не только нуждающиеся, но и достаточно обеспеченные люди. Мы просим граждан отнестись с пониманием к тому, что в условиях перекрытого города, очень сложно доставлять продукты до мест назначений, и просим не отвлекать наших сотрудников, - сказал Улукбек Кочкоров.

В настоящее время, на расчетный счет Министерства соцразвития поступило 6,5 млн сомов. Уже принято решение направить эти деньги для поддержки 11 916 семей. Большинство получателей госпомощи – это жители новостроек, прилегающих к столице. Более 9 тысяч семей проживают в Чуйской области, 2500 семей живут в Бишкеке.

Обратиться за помощью можно по следующим контактам: горячая линия "1227", WhatsApp 0558 526001, Telegram-канал "Народный штаб - Биз барбыз", мобильное приложение "Жардам берем", страница в Facebook "Штаб помощи".

Отметим, в настоящее время в Бишкеке, Джалал-Абаде и в Оше введен режим чрезвычайного положения. Работа многих производств, строительства была остановлена, парализована сфера услуг и досуга. Десятки тысяч людей остались без работы. Штаб помощи старается помочь наиболее нуждающимся слоям населения.