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В период пандемии ЕАБР продолжит реализовывать проекты в Кыргызстане

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- Александра Василькова
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Во время пандемии проекты Евразийского банка развития будут реализовываться в штатном режиме. Об этом VB.KG сообщил директор ЕАБР по Кыргызской Республике Нурлан Молдошов.

- Представительство ЕАБР в Кыргызстане работает в штатном режиме, вся работа по реализации проектов проводится согласно утверждённым планам. Идет прием документов, обсуждение проектов, принимаются новые заявки. Деятельность по реализации проектов не останавливалась, надеюсь будет продолжена в прежнем русле. Перешли на обмен документами и обсуждение проектов в электронном формате, - пояснил он.

Отметим, Евразийский банк развития поддерживает в Кыргызстане ряд проектов, в том числе финансирование реконструкции участка дороги Бишкек-Ош, реабилитация Токтогульской ГЭС и финансирование поставок сельскохозяйственной техники через ЕФСР.

Кроме того, в прошлом году обсуждалось участие банка в таких проектах как строительство хлопкоперебатывающего предприятия в Оше; малой ГЭС мощностью 100 мегаватт на слиянии рек Нарын и Ат-Баши; приобретение подвижного состава для "Кыргыз темир жолу", а также двух проектох в горнорудной сфере, один из которых связан с Сары-Джазским рудным полем олова и вольфрама.


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URL: https://www.vb.kg/386935
Теги:
ЕАБР, Кыргызстан, коронавирус
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