Эркин Асрандиев сыграл реквием для кыргызского бизнеса

Сегодняшняя пресс-конференция вице-премьер-министра Эркина Асрандиева прозвучала, как каминг-аут правительства, признавшего собственную беспомощность в вопросах спасения экономики республики.

Констатация фейла

То, что все плохо, мы понимали и раньше, когда был озвучен антикризисный план кабмина из 30 пунктов. Часть этих мероприятий относится к продовольственной безопасности. Второй блок посвящен послаблениям для бизнеса, в основном касающихся предоставления отсрочки по налоговым выплатам, коммунальным услугам, послабления по аренде госимущества и введения моратория на проверки со стороны госорганов.

Ни налоговых каникул, ни кредитов по сниженным ставкам, не говоря уже о беспроцентных займах и субсидиях, правительство для предпринимателей не предусмотрело.

Объяснение этому простое: у властей нет денег для того, чтобы поддержать бизнес.

- Мы должны говорить откровенно: мы не сможем повторить опыт развитых стран, где предоставляются безвозмездные ресурсы, списание налогов. К сожалению, у нас нет фонда для стабилизации. Мы должны трезво подходить, когда говорим о поддержке бизнеса, - заявил вице-премьер-министр.

Впрочем, утешил он журналистов, будет еще один антикризисный план, где вопрос о поиске источников финансирования для поддержки бизнеса, все-таки рассматривается.

Видимо, наши чиновники в своих действиях руководствуются принципом: лучше поздно, чем никогда. По-хорошему, конечно, о грантах и льготных кредитах от международных доноров правительство должно было задуматься, когда КНР начала распространять первые сообщения о распространении COVID-17. Или, на худой конец, сразу после появления первого зараженного коронавирусом в нашей стране. Но, государственные мужи не сумели вовремя оценить уровень опасности пандемии для отечественной экономики, а потому только сейчас начали искать альтернативную поддержку.

- Проведены переговоры предварительно с Европейским банком реконструкции и развития о предоставлении до $150 млн, из них около половин будут выделены Кыргызстану на грантовой основе. Мы сейчас готовим предложение по целям использования данных средств. Также идут переговоры с Азиатским банком развития, Всемирным банком и Исламским банком развития, - рассказал вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

Он также отметил, что ведутся переговоры с Азиатским банком развития, Всемирным банком, Исламским банком развития.

Что ж, даже если все эти переговоры увенчаются успехом, то кыргызским предпринимателям нужно суметь дожить до первых траншей. А еще надеяться на то, что помощь не "распилят" политики и чиновники. У нас ведь это умеют и практикуют. Помните, недавно Кыргызстан попал в число стран, в которых по мнению видных экономистов, разворовывалась помощь Всемирного банка.

Другой способ поддержать бизнес чиновники видят в задействовании временно свободных средств Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР). Однако и тут все на стадии переговоров. И это очень странно, поскольку вице-премьер-министр Асрандиев до прихода на нынешнюю должность возглавлял фонд, а значит имеет, скажем так, нужные связи.

Сокращайте расходы на госаппарат

Из сегодняшнего выступления Эркина Асрандиева ясно, что кабинет министров готов пожертвовать целыми секторами экономики. Правительство, очевидно, не собирается бороться за сохранение таких бизнес-сфер, как услуги, туризм, частные СМИ.

Об этом в частности свидетельствует упорное и противоречащее здравому смыслу нежелание вводить налоговые каникулы. Откуда, по мнению чиновников, предприниматели будут брать средства на налоги и выплаты в Соцфонд, если у них нет вообще никаких доходов?

Интересно, что на этом фоне сокращение государственных расходов идет не слишком интенсивно. Хотя именно это могло бы помочь ему выполнять социальные обязательства перед гражданами КР. Собственно, именно на эти обязательство и ссылается правительство, когда объясняет нежелание вводить налоговые льготы для бизнеса.

- Я хочу подчеркнуть, что когда мы говорим о бюджетных расходах, то ведется политика жесткой экономии, - уверяет Асрандиев.

Тем временем, никто не заговаривает о необходимости не платить зарплату депутатам, хотя они сейчас все равно бесполезны. Никто не озвучивает необходимость сокращать раздутый штат государственных структур. Причем, первыми в очереди на увольнение должны стоять сотрудники всевозможных фискальных ведомств. Зачем содержаить тех же налоговиков, если не будет налогоплательщиков? МВД отчитывается о том, что сократилась преступность, значит нужно увольнять силовиков.

Кроме того, есть еще один способ сократить расходы бюджета. Со дня введения режима ЧП правозащитники просят правительство ускорить амнистию, приуроченную к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Что мешает сегодня разгрузить тюрьмы и сохранить деньги для госказны? Тем более, что проведение амнистии, так или иначе, предполагалось.

Впрочем, делать все это не обязательно. Можно сделать так, что и госсдужащие будут при работе, и бизнес окончательно не загнется. Для этого необходимо отменить ЧП и позволить людям работать. Тем более, что отечественный вариант этого режима не предусматривает никакой защиты граждан. Безработные по факту кыргызстанцы не могут отказаться от выплат по кредитам, от выплат по ипотекам, как в других странах. Зато чиновникам режим ЧП дает многое – от возможности штрафовать людей за отсутствие маски и продавать спецпропуска до перспективы "откусить" хороший кусок от донорских средств.

А как у них? В соседнем Казахстане на поддержку бизнеса выделяют $10 миллиардов. И это только на прямую поддержку, не считая налоговых льгот. Плюс в антикризисном пакете РК числятся денежные выплаты самозанятым и потерявшим рабочее место из-за карантина, пониженная ставка НДС на продукты питания, а также дополнительные расходы на укрепление сектора здравоохранения и поддержку занятости и бизнеса. Да и еще увеличение пенсий и пособий на 10 процентов, а также льготные кредиты для различных видов бизнеса. Узбекистан также планирует поддержать бизнес за счет субсидирования процентов по кредитам и различных налоговых послаблений. Кабинету министров Узбекистана поручено принять меры по привлечению в 2020 году внешних заимствований в объеме до $1 млрд за счет льготных кредитов международных финансовых институтов и иных источников для обеспечения финансирования бюджета и антикризисного фонда, а также дополнительных средств для финансирования мер по поддержке предприятий реального сектора экономики, экспортеров и коммерческих банков. [vrez:left]

Правительству поручено увеличить капитализацию Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности до 500 млрд сум с учетом потребности в расширении объемов предоставления субъектам предпринимательства поручительства и компенсации на покрытие процентных расходов по кредитам.

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