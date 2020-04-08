Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Все должны заниматься своими прямыми обязанностями. Кроме депутатов ЖК?

284  0
- Александр Тузов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Статья 25 Конституционного закона "О чрезвычайном положении" гласит: "Во время ЧП не допускается прерывать заседание Жогорку Кенеша КР. В случае, когда заседание Жогорку Кенеша не проводится, а чрезвычайное положение введено Президентом КР, Жогорку Кенеш собирается без объявления созыва не позднее следующего дня после введения чрезвычайного положения".

Однако, вопреки этим четким нормам, депутаты с 23 марта занялись встречами с избирателями, "чтобы повысить осведомленность местных жителей о борьбе с коронавирусом". Эти свои встречи они прервали только на короткие внеочередные пленарные заседания во вторник, 24 марта (поддержали Указ президента о введении чрезвычайного положения в Бишкеке, Оше, Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области), и в среду, 1 апреля (приняли ряд неотложных законопроектов).

"Внеочередное" заседание в среду, 1 апреля, особенно примечательно. И не только тем, что совпало с вообще-то не очень уместным сейчас "днем смеха". Главное, что по средам и четвергам должны проводиться ОЧЕРЕДНЫЕ пленарные заседания!

Однако вместо очередных пленарных заседаний депутаты ЖК продолжают заниматься встречами с избирателями в формате раздачи гуманитарной помощи. И даже выезжают далеко-далеко от Бишкека. Сами законодатели нарушают закон о чрезвычайном положении!

Хотелось бы напомнить, что премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев в конце минувшей недели был с рабочим визитом в Оше и Джалал-Абаде и после этого вместе с 12 сопровождавшими его лицами прошел тест на коронавирус и вместе с ними же отправился на 3-дневную обсервацию (правда, почему-то не на 14-дневную). А "переезжие депутаты" себя аналогичными тестами и обсервациями явно не обременяют.

Вот депутатские хроники последних дней.

Депутат Исхак Пирматов раздал 200 малообеспеченным семьям муку, а также в целях обеспечения безопасности граждан передал жителям Ала-Букинского и Чаткальского районов 15 тысяч медицинских масок и 5 тысяч санитайзеров. Еще депутат оказал содействие в реализации муки по льготной цене. Так, 250 сомов с каждого мешка муки оплачиваются из личных средств депутата, таким образом для жителей этих районов мука доступна по цене 1400 сомов за мешок, в то время как ее оптовая цена составляет 1650 сомов, а рыночная достигает 1800-1850 сомов. Всего уже приобрели по льготной цене свыше 100 тонн муки, направлено еще 400 тонн.

Алмазбек Акматов "внес вклад в обеспечение эпидемиологической безопасности Нарынского района и оказал гуманитарную помощь медицинским учреждениям, санитарно-карантинным постам и уязвимым категориям населения на 700 тысяч сомов". Парламентарий передал Центру семейной медицины 2 стиральные машины, сельским ФАПам и группам семейных врачей – 200 килограмм хлора, 330 литров дезинфицирующих средств, 12 тыс. медицинских масок, 9 300 тыс. пар перчаток, 350 комплектов защитных костюмов и 19 специальных очков. Кроме того, средства индивидуальной защиты и антисептики розданы сотрудникам санитарно-карантинных постов, а также KJDP, состоящим на учете общественного объединения "Өмүр шамы".

Иса Омуркулов "продолжает оказывать содействие кыргызстанцам в решении их насущных проблем во время режимов ЧС и ЧП, введенных в стране для предотвращения распространения коронавирусной инфекции". Продпомощь оказана нуждающимся семьям в Бишкеке и Чуйской области. Депутат отмечает, что в период карантина, каждый, кто имеет возможность, обязан помогать наиболее уязвимым категориям населения. Омуркулов передал малообеспеченным семьям 30 тонн муки и других продтоваров. Дополнение от пресс-службы ЖК: "Ранее со стороны депутата гражданам было роздано 17 тонн муки и растительного масла. В настоящее время работа по оказанию поддержки населению продолжается".

Сагындык Келдибаев раздал малообеспеченным семьям Узгенского района 15 тонн муки и 1 тонну растительного масла. Продовольственные товары переданы жителям сельских округов Кароол, Куршаб, Кызыл-Октябрь, Жалпак-Таш и Кара-Таш.

Пархат Тулендыбаев "оказал содействие в реализации мероприятий по обеспечению безопасной работы сотрудников милиции в период чрезвычайного положения". Передал комендатуре города Бишкек 10 комплектов защитных костюмов, 750 литров дезинфицирующих средств, более 1 тыс. масок и 500 пар перчаток.

Зарылбек Рысалиев совместно с активистами города Бишкек обеспечил горячим питанием сотрудников блокпостов в столице и продовольственными продуктами сотрудников милиции, медицинских работников и служащих муниципального предприятия "Тазалык".

"Как экс-министр МВД я понимаю насколько тяжело нашей милиции, поэтому именно сейчас им нужна наша поддержка. Призываю всех соблюдать меры предосторожности и выполнять все требования, которые нам предписывает Республиканский штаб по COVID-19, при этом не оставаться в стороне и по возможности поддерживать наших спасителей-героев, которые работают 24 часа в сутки для нашей с вами безопасности", - сказал генерал-майор милиции Зарылбек Рысалиев.

…К словам генерала надо добавить пожелание, чтобы нардепы занялись своими прямыми обязанностями в зале заседаний ЖОгорку Кенеша. Честно говоря, продукты и маски и без них есть кому раздавать.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386938
Теги:
Иса Омуркулов, Исхак Пирматов, Тулендыбаев Пархат, чрезвычайные ситуации, Жогорку Кенеш, Депутат, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  