Все должны заниматься своими прямыми обязанностями. Кроме депутатов ЖК?

Статья 25 Конституционного закона "О чрезвычайном положении" гласит: "Во время ЧП не допускается прерывать заседание Жогорку Кенеша КР. В случае, когда заседание Жогорку Кенеша не проводится, а чрезвычайное положение введено Президентом КР, Жогорку Кенеш собирается без объявления созыва не позднее следующего дня после введения чрезвычайного положения".

Однако, вопреки этим четким нормам, депутаты с 23 марта занялись встречами с избирателями, "чтобы повысить осведомленность местных жителей о борьбе с коронавирусом". Эти свои встречи они прервали только на короткие внеочередные пленарные заседания во вторник, 24 марта (поддержали Указ президента о введении чрезвычайного положения в Бишкеке, Оше, Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области), и в среду, 1 апреля (приняли ряд неотложных законопроектов).

"Внеочередное" заседание в среду, 1 апреля, особенно примечательно. И не только тем, что совпало с вообще-то не очень уместным сейчас "днем смеха". Главное, что по средам и четвергам должны проводиться ОЧЕРЕДНЫЕ пленарные заседания!

Однако вместо очередных пленарных заседаний депутаты ЖК продолжают заниматься встречами с избирателями в формате раздачи гуманитарной помощи. И даже выезжают далеко-далеко от Бишкека. Сами законодатели нарушают закон о чрезвычайном положении!

Хотелось бы напомнить, что премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев в конце минувшей недели был с рабочим визитом в Оше и Джалал-Абаде и после этого вместе с 12 сопровождавшими его лицами прошел тест на коронавирус и вместе с ними же отправился на 3-дневную обсервацию (правда, почему-то не на 14-дневную). А "переезжие депутаты" себя аналогичными тестами и обсервациями явно не обременяют.

Вот депутатские хроники последних дней.

Депутат Исхак Пирматов раздал 200 малообеспеченным семьям муку, а также в целях обеспечения безопасности граждан передал жителям Ала-Букинского и Чаткальского районов 15 тысяч медицинских масок и 5 тысяч санитайзеров. Еще депутат оказал содействие в реализации муки по льготной цене. Так, 250 сомов с каждого мешка муки оплачиваются из личных средств депутата, таким образом для жителей этих районов мука доступна по цене 1400 сомов за мешок, в то время как ее оптовая цена составляет 1650 сомов, а рыночная достигает 1800-1850 сомов. Всего уже приобрели по льготной цене свыше 100 тонн муки, направлено еще 400 тонн.

Алмазбек Акматов "внес вклад в обеспечение эпидемиологической безопасности Нарынского района и оказал гуманитарную помощь медицинским учреждениям, санитарно-карантинным постам и уязвимым категориям населения на 700 тысяч сомов". Парламентарий передал Центру семейной медицины 2 стиральные машины, сельским ФАПам и группам семейных врачей – 200 килограмм хлора, 330 литров дезинфицирующих средств, 12 тыс. медицинских масок, 9 300 тыс. пар перчаток, 350 комплектов защитных костюмов и 19 специальных очков. Кроме того, средства индивидуальной защиты и антисептики розданы сотрудникам санитарно-карантинных постов, а также KJDP, состоящим на учете общественного объединения "Өмүр шамы".

Иса Омуркулов "продолжает оказывать содействие кыргызстанцам в решении их насущных проблем во время режимов ЧС и ЧП, введенных в стране для предотвращения распространения коронавирусной инфекции". Продпомощь оказана нуждающимся семьям в Бишкеке и Чуйской области. Депутат отмечает, что в период карантина, каждый, кто имеет возможность, обязан помогать наиболее уязвимым категориям населения. Омуркулов передал малообеспеченным семьям 30 тонн муки и других продтоваров. Дополнение от пресс-службы ЖК: "Ранее со стороны депутата гражданам было роздано 17 тонн муки и растительного масла. В настоящее время работа по оказанию поддержки населению продолжается".

Сагындык Келдибаев раздал малообеспеченным семьям Узгенского района 15 тонн муки и 1 тонну растительного масла. Продовольственные товары переданы жителям сельских округов Кароол, Куршаб, Кызыл-Октябрь, Жалпак-Таш и Кара-Таш.

Пархат Тулендыбаев "оказал содействие в реализации мероприятий по обеспечению безопасной работы сотрудников милиции в период чрезвычайного положения". Передал комендатуре города Бишкек 10 комплектов защитных костюмов, 750 литров дезинфицирующих средств, более 1 тыс. масок и 500 пар перчаток.

Зарылбек Рысалиев совместно с активистами города Бишкек обеспечил горячим питанием сотрудников блокпостов в столице и продовольственными продуктами сотрудников милиции, медицинских работников и служащих муниципального предприятия "Тазалык".

"Как экс-министр МВД я понимаю насколько тяжело нашей милиции, поэтому именно сейчас им нужна наша поддержка. Призываю всех соблюдать меры предосторожности и выполнять все требования, которые нам предписывает Республиканский штаб по COVID-19, при этом не оставаться в стороне и по возможности поддерживать наших спасителей-героев, которые работают 24 часа в сутки для нашей с вами безопасности", - сказал генерал-майор милиции Зарылбек Рысалиев.

…К словам генерала надо добавить пожелание, чтобы нардепы занялись своими прямыми обязанностями в зале заседаний ЖОгорку Кенеша. Честно говоря, продукты и маски и без них есть кому раздавать.