В Кыргызстане утверждена новая тарифная политика на электроэнергию

Правительство утвердило тарифную политику на электрическую и тепловую энергию. Документ размещен на сайте правительства.
Данная тарифная политика будет действовать до 2022 года.
Правительство не предусматривает в ближайшие два года повышать тарифы на электроэнергию, тепло и горячую воду для бытовых и промышленных абонентов. Однако, появились новые виды абонентов: майнинг и электротранспорт.
Тарифы на электроэнергию
Бытовые абоненты при потреблении до 700 кВтч (в горных районах до 1000 кВтч) – 77 т.
При потреблении свыше 700 кВтч – 216 т.
Насосные станции – 77,9 т.
Электрический транспорт- 158 т.
Интернаты для детей, стационарные учреждения для пожилых и инвалидов – 158 т.
Бюджетные потребители – 224 т.
Сельское хозяйство – 224 т.
Промышленность – 224 т.
Прочие потребители – 224 т.
Субъекты майнинга – 224 т. с повышающим коэффициентом 1,3.
Тарифы на тепловую энергию:
Население – 1134,76 с.
Промышленность – 1695,1 с.
Бюджетные и прочие потребители – 1695,1 с.