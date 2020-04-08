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В Кыргызстане утверждена новая тарифная политика на электроэнергию

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- Екатерина Улитина
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Правительство утвердило тарифную политику на электрическую и тепловую энергию. Документ размещен на сайте правительства.

Данная тарифная политика будет действовать до 2022 года.

Правительство не предусматривает в ближайшие два года повышать тарифы на электроэнергию, тепло и горячую воду для бытовых и промышленных абонентов. Однако, появились новые виды абонентов: майнинг и электротранспорт.

Тарифы на электроэнергию

Бытовые абоненты при потреблении до 700 кВтч (в горных районах до 1000 кВтч) – 77 т.

При потреблении свыше 700 кВтч – 216 т.

Насосные станции – 77,9 т.

Электрический транспорт- 158 т.

Интернаты для детей, стационарные учреждения для пожилых и инвалидов – 158 т.

Бюджетные потребители – 224 т.

Сельское хозяйство – 224 т.

Промышленность – 224 т.

Прочие потребители – 224 т.

Субъекты майнинга – 224 т. с повышающим коэффициентом 1,3.

Тарифы на тепловую энергию:

Население – 1134,76 с.

Промышленность – 1695,1 с.

Бюджетные и прочие потребители – 1695,1 с.


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URL: https://www.vb.kg/386950
Теги:
вода, правительство, тарифы, Кыргызстан, электричество, теплоснабжение
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