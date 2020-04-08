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Посольство РФ: В ближайшие дни вывозных рейсов из Бишкека в Россию не будет

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- Александр Тузов
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Как сообщили VB.KG в Посольстве Российской Федерации, Росавиацией сформирован график вывозных рейсов росграждан из-за рубежа на ближайшие дни - увы, Бишкека в этом списке нет.

В связи с этим посольство России обращает внимание, что "график формируется с учетом количества зарегистрированных на сайте Госуслуг. На борт смогут попасть только лица, включенные в списки, которые составляются по мере регистрации. Списки будут формироваться с учетом региона постоянного проживания".

Российские дипломаты особо выделяют: для тех, кто ранее не был зарегистрирован на сайте Госуслуг предусмотрена процедура упрощенной регистрации – с указанием ФИО, номера телефона и адреса электоронной почты. При заполнении формы, в случае отсутствия загранпаспорта, можно указать данные внутреннего паспорта (также прикрепить скан внутреннего паспорта в пункте 4), но обязательно написать об этом в пункте 5 (Дополнительная информация об условиях пребывания в стране).

Если у пассажира имеется неиспользованный авиабилет российского перевозчика, то он будет принят на борт бесплатно на основании этого билета. В других случаях пассажирам будет предложено заплатить за билет.

На ближайшие вывозные рейсы могут претендовать только россияне, выехавшие из Российской Федерации после 1 января 2020 года.


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URL: https://www.vb.kg/386954
Теги:
авиация, паспорт, посольство, Россия, новый авиарейс
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