Посольство РФ: В ближайшие дни вывозных рейсов из Бишкека в Россию не будет

Как сообщили VB.KG в Посольстве Российской Федерации, Росавиацией сформирован график вывозных рейсов росграждан из-за рубежа на ближайшие дни - увы, Бишкека в этом списке нет.

В связи с этим посольство России обращает внимание, что "график формируется с учетом количества зарегистрированных на сайте Госуслуг. На борт смогут попасть только лица, включенные в списки, которые составляются по мере регистрации. Списки будут формироваться с учетом региона постоянного проживания".

Российские дипломаты особо выделяют: для тех, кто ранее не был зарегистрирован на сайте Госуслуг предусмотрена процедура упрощенной регистрации – с указанием ФИО, номера телефона и адреса электоронной почты. При заполнении формы, в случае отсутствия загранпаспорта, можно указать данные внутреннего паспорта (также прикрепить скан внутреннего паспорта в пункте 4), но обязательно написать об этом в пункте 5 (Дополнительная информация об условиях пребывания в стране).

Если у пассажира имеется неиспользованный авиабилет российского перевозчика, то он будет принят на борт бесплатно на основании этого билета. В других случаях пассажирам будет предложено заплатить за билет.

На ближайшие вывозные рейсы могут претендовать только россияне, выехавшие из Российской Федерации после 1 января 2020 года.