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В Болгарии депутаты и министры отказались от зарплат до конца действия ЧП

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- Бакыт Басарбек
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В Болгарии большинством голосов депутаты решили, что до конца действия чрезвычайного положения, которое было введено 13 марта, зарплаты народных представителей будут переводиться на счет Министерства здравоохранения и использоваться для борьбы против распространения коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание rus.bg.

Кроме зарплат депутатов, предложение касается и вознаграждения министров и их политических кабинетов, как и председателей государственных и исполнительных агентств.

Идея дарения депутатами своих зарплат встретило широкое одобрение среди всех политических сил в парламенте.

"Я горжусь этим решением", - заявил лидер партии "Воля" Веселин Марешки, который ранее настаивал на снижении зарплат депутатов до размера минимальной зарплаты, которая на сегодняшний день равна 610 левам.


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URL: https://www.vb.kg/386955
Теги:
Болгария, зарплата, Депутат, чиновник, премьер-министр
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