В Болгарии депутаты и министры отказались от зарплат до конца действия ЧП

В Болгарии большинством голосов депутаты решили, что до конца действия чрезвычайного положения, которое было введено 13 марта, зарплаты народных представителей будут переводиться на счет Министерства здравоохранения и использоваться для борьбы против распространения коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание rus.bg.

Кроме зарплат депутатов, предложение касается и вознаграждения министров и их политических кабинетов, как и председателей государственных и исполнительных агентств.

Идея дарения депутатами своих зарплат встретило широкое одобрение среди всех политических сил в парламенте.

"Я горжусь этим решением", - заявил лидер партии "Воля" Веселин Марешки, который ранее настаивал на снижении зарплат депутатов до размера минимальной зарплаты, которая на сегодняшний день равна 610 левам.