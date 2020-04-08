Горнодобывающие предприятия рассматривают возможность увеличить срок вахты

Пока еще горнорудная отрасль КР работает почти в полную силу. Однако расширение географии заражения коронавирусной инфекцией может стать причиной остановки предприятий. Об этом VB.KG рассказал председатель центрального комитета Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана Эльдар Таджибаев.

По его словам, в настоящее время свою деятельность приостановили только три горнорудных предприятия - ОсОО "Фулл Голд Майнинг", ЗАО "Кичи-Чаарат", ГИК "Кайди". Все три производства базируются на юге страны: в Джалал-Абадской и Ошской областях.

- Остальные компании также могут приостановить деятельность, в связи с расширением географии заражения. Дело в том, что на ряде предприятий для недопущения инфицирования коллектива было решено продлить вахту. Например, на "Алтын-Кене" ее увеличили до 30 дней. Сейчас стоит вопрос о том, что в числе работников новой смены могут быть зараженные люди, поэтому компании рассматривают возможность продлить вахту еще, - сказал Таджибаев.

Он пояснил в частности, что сейчас "Кумтор Голд компани" уже начал процесс согласования увеличения вахтенного срока.

- Предприятия, которые расположены на уровне выше 2 тысяч метров над уровнем моря должны в этом случае получить согласие не только профсоюза, но также Минздрава и Госэкотехинспекции, - уточнил глава профсоюза горняков.

Он подчеркнул, что на продолжающих свою производственную деятельность предприятиях горнорудной отрасли предпринимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности для здоровья работников в условиях эпидемии коронавируса.

Отметим, в Кыргызстане работает около 100 предприятий горно-металлургической отрасли, включая 20 средних и крупных компаний. В этой сфере задействовано около 20 тысяч работников, не считая сотрудников обслуживающих и подрядных организаций.