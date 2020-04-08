Штормовое предупреждение: По Кыргызстану дождь переходящий в снег

Пресс-служба МЧС КР распространила штормовое предупреждение.

8-9 апреля в Кыргызстане ожидается резкое изменение погоды: на большей части территории временами дождь, 9 апреля в зоне земледелия Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской областей, в предгорных районах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей дождь переходящий в снег, в Нарынской области и в горных районах снег. В отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей осадки сильные. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 17-22 м/с. Ожидается значительное понижение температуры воздуха.

9-10 апреля ночью ожидаются заморозки в зоне земледелия Чуйской области и в предгорных районах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей -1…-3°, в зоне земледелия Таласской области -2…-4°, 10-11 апреля в зоне земледелия Иссык-Кульской области -2...-4°. Такие заморозки опасны для цветков и зацветших бутонов абрикоса, для распустившихся почек и бутонов ранних сортов косточковых пород деревьев.

В период с 8 по 9 апреля в связи с ожидаемыми локальными ливневыми дождями по горным и предгорным районам Ошской, Джалал Абадской и Баткенской областей селеопасно.

В связи с выпавшими и ожидаемыми осадками с 8 апреля по 10 апреля 2020 года в горных районах, на автодорогах Бишкек-Ош 121-138 км (пер. Төө-Ашуу), 198-255 км (пер. Ала-Бел, ущ.Чычкан), Ала-Бука-Каныш-Кыя 71-74 км (пер. Чапчыма), Красная Горка- Ак-Таш 1-4 км, Каракол-Эңилчек 64-90 км (пер.Чоң-Ашуу) сохраняется сход снежных лавин, снежные заносы и в некоторых участках снежный накат и гололедные явления. На автодорогах при проезде на лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.