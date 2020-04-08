В отношении нарынчанина, вернувшегося зараженным с Пакистана, заведено дело

По факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в отношении зараженного коронавирусом начато досудебное производство. Об этом сообщает УВД Нарынской области.

В социальных сетях распространено видео-обращение жителя г. Нарын О.М. о том, что он и члены семьи отказываются от лечения от коронавирусной инфекцией. Также в своем обращении он рассказал, что от употребления медицинских средств наоборот ухудшается их здоровье.

В связи с чем центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Нарынского района обратился с заявлением в ГОВД г. Нарын о принятии мер в отношении жителя О.М.

Известно, что он в ноябре 2019 года выехал на даават в Исламскую Республики Пакистан, а 15 марта 2020 года с рейсом Лахор-Ташкент,

Ташкент-Бишкек вернулся в Кыргызскую Республику. По приезду у него было выявлено коронавирусное инфекционное заболевание и к нему применены ограничения.

Однако, со стороны гражданина О.М. выявлены факты нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Более того, у трех местных жителей тесно контактировавших с ним 30 марта подтвердилось короновирусное заболевание.

В связи с наличием в вышеуказанном сообщении признаков преступления предусмотренного статье 280 (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) Уголовного кодекса Кыргызской Республики, 3 апреля 2020 года ОВД города Нарын начало досудебное производство. В связи с пребыванием гражданина О.М. в изоляции все следственные мероприятия будут проводиться после его выздоровления.

В настоящее время в соответствующие места направлены запросы, проводятся следственные действия. Досудебное производство проводят сотрудники следственной службы ОВД города Нарын.