Как получить онлайн консультацию по защите трудовых прав

Руководство Федерации профсоюзов Кыргызстана решило продолжить выполнять свою миссию по предоставлению необходимых консультаций для граждан Кыргызстана в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-секретарь Федерации профсоюзов Мира Осмоналиева.
Так, Федерация профсоюзов Кыргызстана совместно с центральными отраслевыми комитетами профсоюзов создала специальную группу консультантов из числа юристов, экономистов, специалистов по охране труда и технических инспекторов ФПК и Центральных отраслевых комитетов профсоюзов, которая будет предоставлять консультации в режиме online.
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ ПРОВОДЯТ:
0772 775800 БРЕЙВО ВЯЧЕСЛАВ ГЕОРГИЕВИЧ
0778 681297 ОМУРОВА АЙНУРА МАНАСОВНА
0702 098854 МУХАММЕД УУЛУ БЕКЖАН
0707 475747 КАРАЧАЛОВ ЭЛЬДИЯР
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ
0701 090918 КАСЫМАЛИЕВА ГУЛЬМИРА КАДЫРОВНА
0555 326475 БАЯЛИЕВА АЙГУЛЬ АСАНКУЛОВНА
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА:
0555 752400 ТЫНЫБЕКОВ ДОГДУРБАЙ КАРЫМШАКОВИЧ
0555 378504 КАЗАКБАЕВ ЖЕНИШБЕК ШАРИПБАЕВИЧ
0 778 613217 ДЖАНАЛИЕВ НАЗАР
0776 549470 НОВИКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
0778 222568 ИМАНХОДЖАЕВ ЫРЫС БЕЙШЕНАЛИЕВИЧ