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Как получить онлайн консультацию по защите трудовых прав

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- Оксана Гут
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Руководство Федерации профсоюзов Кыргызстана решило продолжить выполнять свою миссию по предоставлению необходимых консультаций для граждан Кыргызстана в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-секретарь Федерации профсоюзов Мира Осмоналиева.

Так, Федерация профсоюзов Кыргызстана совместно с центральными отраслевыми комитетами профсоюзов создала специальную группу консультантов из числа юристов, экономистов, специалистов по охране труда и технических инспекторов ФПК и Центральных отраслевых комитетов профсоюзов, которая будет предоставлять консультации в режиме online.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ ПРОВОДЯТ:

0772 775800 БРЕЙВО ВЯЧЕСЛАВ ГЕОРГИЕВИЧ

0778 681297 ОМУРОВА АЙНУРА МАНАСОВНА

0702 098854 МУХАММЕД УУЛУ БЕКЖАН

0707 475747 КАРАЧАЛОВ ЭЛЬДИЯР

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ

0701 090918 КАСЫМАЛИЕВА ГУЛЬМИРА КАДЫРОВНА

0555 326475 БАЯЛИЕВА АЙГУЛЬ АСАНКУЛОВНА

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА:

0555 752400 ТЫНЫБЕКОВ ДОГДУРБАЙ КАРЫМШАКОВИЧ

0555 378504 КАЗАКБАЕВ ЖЕНИШБЕК ШАРИПБАЕВИЧ

0 778 613217 ДЖАНАЛИЕВ НАЗАР

0776 549470 НОВИКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА

0778 222568 ИМАНХОДЖАЕВ ЫРЫС БЕЙШЕНАЛИЕВИЧ


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URL: https://www.vb.kg/386966
Теги:
профсоюзы, Трудовой кодекс, Кыргызстан, карантин
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