Блеск и нищета физкультурной академии

Кыргызскую государственную академию физической культуры и спорта курируют Министерство науки и образования и Государственное агентство по молодежной политике, физической культуре и спорту. Но верно говорится: у семи нянек дитя без глазу. Сегодня это высшее учебное заведение переживает далеко не лучшие времена и давно потеряло статус одного из лучших спортивных вузов на просторах СНГ. Зарплата многих преподавателей от 5 до 7 тысяч сомов...

Победы в стиле ретро

Академия ведет свою историю с 1963 года. Один из инициаторов создания физкультурного института широкоизвестный в свое время председатель Спорткомитета Киргизской ССР Долен Омурзаков. Этот человек искренне переживал за судьбу республиканского спорта, ведь в 50–е годы на спартакиадах СССР сборная Кыргызстана постоянно занимала последние места, очень редко наши спортсмены попадали в сборные Советские Союза, да и с массовым спортом дела в то время обстояли далеко не блестяще.

Долен Омурзаков понимал, что без квалифицированных кадров, то есть тренеров и преподавателей, индустрию рекордов и оздоровительное движение в республике не поднять. И потому после его настойчивых просьб и при поддержке местных партийных бонз, Совет Министров СССР принял решение о создании во Фрунзе физкультурного института.

Но одно дело построить здание и учебный стадион, а другое - пригласить на работу квалифицированных педагогов (в республике на тот момент их почти не было). Долен Омурзаков добился приезда в Кыргызстан молодых, но хорошо зарекомендовавших себя преподавателей из ведущих спортивных вузов России, Узбекистана и других братских республик.

В институте физкультуры стали работать уникальные преподаватели Виктор Полубабкин, Геннадий Третьяк, Николай Шарабакин, Нина Бервинова, братья Ли, Владимир Стадухин и другие сеятели разумного, доброго, вечного.

Наверно, не будет преувеличением сказать, что к началу 70–х годов наш физкультурный институт стал одним из лучших в Советском Союзе. Конкурс для абитуриентов был по тем временам запредельный: 20–30 человек на место. Во Фрунзе приезжали поступать спортсмены из других республик. В те времена в нашем физкультурном обучалось на двух факультетах - тренерском и педагогическом - 3 тысячи человек!

С некоторыми из названных преподавателей я был знаком лично. Они были не просто высококлассными мастерами, но и интеллигентами. Как приятно было беседовать с Виктором Харлампиевичем Полубабкиным! Он в последние годы жизни не только открыто говорил о существующих недостатках в легкой атлетике Кыргызстана, но и квалифицированно объяснял причины их возникновения.

Николай Шарабакин в Советском Союзе считался одним из ведущих специалистов по теории физкультуры, Владимир Стадухин имел потрясающие знания о футболе, а братья Ли - Владимир и Василий по праву считались основателями тяжелой атлетики в Кыргызстане.

В 70–80 годы студенты и выпускники физкультурного института стали успешно выступать на международной арене и завоевывать золотые медали на Олимпиадах и чемпионатах мира. Достаточно вспомнить Сатымкула Джуманазарова, Александра Блинова, Татьяну Колпакову, Ахмеда Анарбаева, Марию Кульчунову (Пинигину), Сергея Фокина, Александра Абушахметова, Игоря Паклина и многих других звезд мирового спорта, воспитанников нашего физкультурного.

Грустная реальность

Сегодня в Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта (не слишком ли громкое название для терпящего бедствие вуза) учатся всего полторы тысячи человек. Конкурса среди абитуриентов практически нет. Правда, молодым людям, которые хотят стать тренерами по борьбе и волейболу, приходится постараться для того, чтобы попасть в этот вуз. Конкурс на отделения по этим популярным в стране видам спорта в среднем два человека на место. Не густо, но все же. На другие и того меньше.

В здании главного учебного корпуса чисто. Чувствуется, что руководители вуза следят за гигиеной в аудиториях и коридорах. Но вот в легкоатлетическом манеже положение катастрофическое. Беговую дорожку нужно было менять лет тридцать назад. Сегодня она в дырках. Бегать по ней опасно, но все равно в манеже проводятся зимние соревнования по легкой атлетике. Потому что больше негде.

Несколько лет назад инвесторы переоборудовали большой пустующий балкон манежа под занятия греко–римской борьбой. Им удалось там постелить два ковра, оборудовать душевые. Получился неплохой, в общем–то, зальчик. Правда, немного тесноватый, но для тренировок одной группы борцов хватит.

Нуждается в ремонте бассейн, давно пора оборудовать современную беговую дорожку вокруг футбольного поля. Сейчас проводить на ней соревнования также небезопасно.

Кстати, о футбольном поле. Руководителям вуза семь лет назад несказанно повезло. Столичная мэрия решила взять его в аренду, чтобы на этой студенческой "Маракане" выступала бишкекская "Алга". Футбольному клубу были выделены деньги (нужно полагать, немалые), и его руководители привели поляну почти в идеальное состояние. Если бы не алгинцы, поле напоминало танкодром. Они же возвели трибуны, поставили контейнеры (смешно, правда) для раздевалок. Но и на том, как говорится, спасибо.

Другие арендаторы возвели футбольные мини–площадки и теннисные корты, установили шатры для занятий в холодное время года. Так что стадион не умер, живет не бурной, но все же достаточно насыщенной жизнью.

А вот инвесторов для реконструкции бассейна пока не находится. Жалко. В стране нет ни одного олимпийских стандартов. Есть на территории студенческого стадиона и пустырь. На нем можно было бы построить неплохой зал для единоборств. Но и здесь инвесторы скромничают.

В тумане не разбежишься

Ректор КГИФКиС Токтобек Иманалиев хорошо известен в научных и спортивных кругах республики. Он профессор, автор 65 научных работ и 7 монографий. В свое время окончил аспирантуру при Всесоюзном НИИ спорта. А еще Токтобек Тыбынович давно влюблен в футбол и в свои 62 года ни в чем не уступает молодым партнерам по команде.

То, что академия держится на плаву, - заслуга ректора. Он многое сделал для поддержания высшего учебного заведения в надлежащем порядке. К примеру, в прошлом году убедил Министерство образования выделить три миллиона сомов для замены старых рам на стеклопакеты.

Но возможности ректора не безграничны. Бюджет академии составляет 55 миллионов сомов (в других больших вузах - более 300 миллионов). Этих денег хватает только на зарплату преподавателей и оплату коммунальных услуг. Можно было бы жить припеваючи, если бы доходы от аренды шли в казну вуза, но несколько лет назад вышло постановление правительства, в котором указывалось, что деньги должны поступать в бюджет государства. Арендодателям достаются крохи.

- Я ни на что не жалуюсь, не имею такой привычки, но в сложившихся условиях нам выживать трудно, - говорит Токтобек Иманалиев. - Такому специфическому вузу, как наш, нужно особое внимание. Ведь выпускники академии занимаются одной из главных задач, стоящих перед обществом: оздоровлением граждан.

На сегодняшний день из полутора тысяч студентов 544 человека обучаются на бюджетном отделении. Можно было бы обучать и больше, но средств на это у академии нет.

Преподаватели получают крошечную зарплату. Начинающий специалист - 5 тысяч сомов, старший преподаватель - 7 тысяч. На такие деньги разве можно прожить? И поэтому, по словам Токтобека Иманалиева, многие сотрудники вуза подрабатывают учителями физкультуры в школах. Они почти все ушли бы из академии, но ректор предоставил нуждающимся место в общежитии. К слову сказать, тогда, в 60–х годах прошлого века, для приезжих преподавателей был построен многоквартирный дом. В те времена, выходит, страна понимала необходимость развития физической культуры и спорта. А сейчас?

И еще один нюанс: деятельность вуза финансирует Министерство образования. Следовательно, выпускники академии идут на работу в общеобразовательные школы, и потому штаты спортивных учебных заведений на сегодняшний день испытывают дефицит в молодых дипломированных кадрах. А вот Госагентство по молодежной политике, физической культуре и спорту осуществляет, будем так говорить, лишь общее руководство вузом. Студенты–контрактники, как правило, предпочитают работать в частных тренажерных залах, платных спортивных секциях. Но и там мест хватает далеко не всем специалистам.

Академию в последнее время часто упрекают в пренебрежении научной работой, в отсутствии поддержки спортсменов и тренеров в подготовке сборных к ответственным стартам. В этом вопросе тоже нужно разобраться. По словам Токтобека Иманалиева, только за последние два года степень кандидата наук получили пять молодых преподавателей вуза. А вот дальше начинаются проблемы.

Бывший ректор академии Валерий Ким открыл лабораторию, в которой можно было бы проводить биохимические анализы спортсменов, изучать их работоспособность, разрабатывать восстановительные мероприятия. Но сегодня лаборатория закрыта, для ее функционирования нужны немалые средства, а где их взять, неизвестно. Так почему же преподавателей обвиняют в бездействии? Может, кураторам вуза предпринять усилия для открытия этой лаборатории? Есть смысл отправлять молодых специалистов и на стажировку за рубеж. Но кто этим займется?

В академии, несмотря на дефицит средств, все же стараются идти в ногу со временем. Так, несколько лет назад было открыто отделение спортивного менеджмента. В наши времена спорт без грамотных и толковых управленцев немыслим. Но желающих освоить эту науку не нашлось. Да это и не удивительно, сейчас спортивный менеджмент в нашей стране заключается только в выпрашивании денег у спонсоров и у Госагентства по спорту.

P.S. Так как же вернуть Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта былую славу? Ее ректор Токтобек Иманалиев убежден: нужен объемный и долгосрочный госзаказ на подготовку тренеров и учителей физкультуры. И чем больше страна будет заинтересована в этом, тем быстрее вуз встанет на ноги. А кыргызстанцы станут здоровее и успешнее.