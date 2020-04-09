В посольстве КР в РФ ограничили прием посетителей

На ограниченный прием посетителей перешло посольства Кыргызстана в России. Несмотря на то, что оно в эти недели работает в круглосуточном режиме, здесь расширили формат предоставления консультаций по телефону. Одновременно сократилось число непосредственных посещений соотечественниками.

Как рассказали в дипмиссии, это пришлось сделать в связи с указаниями, поступивших от профильных российских структур. Даже с началом ужесточения пребывания и перемещения граждан в Москве посольство ежедневно принимало всех обращающихся. Но теперь этот поток пришлось упорядочить, поскольку, как было заявлено дипломатам, скопление людей чревато распространением коронавирусной инфекции.

Сегодня здесь принимают только тех, кто обратился по экстренным вопросам, для получения необходимых документов. Во всех других случаях разъяснения даются по телефону. Сотрудники посольства и его консульского отдела работают в масках и перчатках, то же самое требуется и от посетителей. Между ожидающими выдерживается дистанция в полтора-два метра, а сами помещения, где ведется прием, регулярно дезинфицируются. После пиковых дней, в течение которых дипломатам приходилось подолгу находиться в столичных аэропортах, некоторых потом на некоторое время отправили на удаленную работу.

Но в целом, как заявлено, дипмиссия в полном составе и в тесном взаимодействии с представительством Госслужбы миграции продолжает активно заниматься проблемами, возникающими у граждан КР в Москве. И если одни проблемы так или иначе решаются (в том числе, по причине временного прекращения авиарейсов в Кыргызстан), то появляются новые. Связаны они и с тем, что у некоторых сограждан заканчиваются средства на существование – по причине сокращения рабочих мест, затянувшегося вынужденного пребывания в России.

По-прежнему приходит на помощь диаспора, но возможности такой помощи ограничены. В этой связи представительство Госслужбы миграции КР в РФ изыскало уже до сотни вакантных мест, предлагаемых для временного трудоустройства соотечественников в Москве.