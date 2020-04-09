Сельчан и горожан призвали засадить даже маленькие участки

Предпринимательница Бактыгуль Аскералиева на своей страничке в фейсбуке написала, что в условиях ЧС по короновирусу нужно подумать о хлебе насущном на завтра, в частности, обратить внимание на то, как проходят весенне-полевые работы.

Она отметила, что многие средства, запланированные на посевной материал, потратили на запасы продовольствия.

"Обращаюсь к вам с призывом. В стране и во всем мире ситуация одинакова с нехваткой средств, многие нуждаются в еде. Но тем не менее у нас начались полевые работы, страны вводят запрет на экспорт производимой сельхозпродукции, поэтому призываю всех фермеров, сельчан, даже горожан, кто имеет хоть небольшие участки посадить, засеять поля, необходимой сельхозпродукцией.

Безмерно благодарны волонтёрам, которые помогают малоимущим с продуктами, но так же чтобы завтра (в течении года минимум) не остаться с дефицитом продукции мы можем помочь фермерам, многие из которых из-за карантина потратили свои запланированные расходы на продукты питания.

Кризис насколько продлиться еще не известно, но мы должны сплотиться как никогда. Будем действовать сообща, планировать выращиваемую продукцию. Не будем терять время, будем стараться максимально использовать землю", - написала она.

Мы попросили уточнить что она конкретно предлагает сделать в этой ситуации.

- У нашей компании представительства по всей республике. Сейчас мы проводим анализ, изучаем ситуацию и не только в Кыргызстане. Важно проработать все последствия карантина, а также запреты на экспорт сельхозпродукции из-за короновируса.

Поскольку мы работаем с фермерами по стране, мы обратились к ним с просьбой по возможности проводить все необходимые работы, соблюдая все необходимые меры безопасности в условиях ЧС или ЧП. Так уж совпало что пандемия совпала с весенне-полевыми работами. И такая ситуация сегодня во всем мире.

С нашей стороны мы готовы оказывать профессиональную поддержку, консультации. Мы сейчас собираем всю информацию для того чтобы по статистике, составить прогноз, дать людям советы что выращивать. А уже сами фермеры могут принять решение - что они сажать.

Но мне кажется, что все кыргызстанцы должны ответственно отнестись к этому положению, и не паниковать, а поступить разумно - сделать хотя бы минимум: высадить рассаду, засадить поля, минимальные участки, - сказала она VB.KG.