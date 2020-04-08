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Матраимовы передали нуждающимся Таласской области 100 тонн муки (видео)

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- Бакыт Басарбек
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Гуманитарный фонд имени Исмаила Матраимова доставил безвозмездно в Таласскую область 1000 мешков муки, которые были распространены среди нуждающихся. Еще столько же муки прибудут в конце этой недели. Об этом сообщается на странице в соцсети депутата Искендера Матраимова.

По его словам, таким образом Таласская область получит от них в качестве гумпомощи 2000 мешков муки и 3000 медицинских масок.

"Из всей гуманитарной помощи от нашего фонда Кыргызстану Таласская область пока получила только 50 тонн муки и 3000 медицинских масок. Мы хотим выразить благодарность местной власти и активистам, помогавшим нам распределить помощь среди нуждающихся. В эту субботу еще 50 тонн муки прибудут в область.

Стоит отметить, что до Таласской области не дошла болезнь и в этой связи коллектив Фонда имени Исмаила Матраимова желает нашим таласским братьям и сестрам крепкого здоровья и никогда не узнать этой болезни", - написал депутат.


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URL: https://www.vb.kg/386975
Теги:
Таласская область, мука, Искендер Матраимов, Кыргызстан, Райымбек Матраимов, коронавирус
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