Гульнара Ускенбаева: Бизнес понимает, что голодный народ разнесет все

Президент Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева рассказала VB.KG о том, как бизнес выживает в условиях ЧП и ЧС в Кыргызстане.

Правительство Кыргызстана разработало, но пока не утвердило антикризисный план, нацеленный на уменьшение негативных последствий для бизнеса в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Впрочем, деловая общественность уже активно обсуждает те государственные меры по спасению экономики, о которых на недавней пресс-конференции говорил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

- Чуда не будет. Мы понимаем, что выплывать будем сами. Хотя ведь сразу было ясно, что никакой помощи от государства не будет. Нормальные, здравые люди они вообще ничего не ждали от государства. Не помогают, ну и ладно, мы уж как-нибудь сами. Единственное, о чем просим, пусть бы не мешали, - говорит Ускенбаева.

Пока, кстати, послабления, обещанные правительством, не действуют.

- Налоги мы платим, отчетность сдаем. Помимо этого, мы должны оплачивать людям зарплату, - поясняет она.

По ее словам, сегодня предприниматели пытаются не столько заработать, сколько не уйти в глубокий минус.

- На самом деле, продавцы продовольствия пытаются его продавать, потому что понимают, что голодный народ разнесет все. У нас очень много народу жили однодневным заработком. И сегодня им всем перекрыли кислород. Не надо быть суперэкономистом, просто нужно обладать здравым смыслом, чтобы понять – у них дома нет каких-то запасов на месяц-другой. То есть сейчас, откровенно говоря, не стоит задача зарабатывать. Сейчас стоит задача снизить социальную напряженность. О мифических заработках, о которых все переживают, речи не идет. Я не знаю, у кого они есть, - говорит глава Ассоциации поставщиков.

Рост цен на продовольствие, отмечает она, происходит вне зависимости желаний бизнесменов.

- Если казахи и россияне подняли цену на пшеницу, на муку и на макароны, плюс скакнул этот пресловутый доллар, как мы можем оставить стоимость товара прежней? Купить за 200 сомов и продать за 50 сомов – это, прямо скажем, не основная парадигма бизнеса, - констатирует Ускенбаева.

Неоднозначным и непродуманным, с точки зрения бизнесменов, выглядит требование Государственного агентства антимонопольного регулирования не продавать отдельные товары выше установленной госорганом цены.

- Требование действительно для всех товаров, которые проходят по одному коду товарной номенклатуры. То есть макароны - разные по производителю, качеству, цене – мы должны продавать не дороже, чем сказало государство. К примеру, у меня есть лапша, которую завезли из Казахстана еще до объявления режима ЧС. Она стоила мне, без учета дорожных расходов и НДС, 100 сомов за килограмм. Но продавать ее мы должны по 50 сомов? – недоумевает она.

На сегодня, по словам Гульнары Ускенбаевой, предприниматели, включая тех, кто занят в сфере торговли товарами первой необходимости, оказались в ситуации, когда со стороны различных государственных структур поступают совершенно различные требования.

- Комендатура Бишкека издала приказ, чтобы ГСБЭП проверила торговые точки на предмет складирования отдельных видов социально значимых товаров. При этом устанавливаются ограничения на объемы, которые могут быть на складе: мука не более 5 тонн, рис не более 1 тонны, масло растительное не более 1 тонны и т.д. Понимаю, каковы мотивы комендатуры, но не понимаю, почему и как я должна буду объяснять гээбэповцам, что занимаюсь оптовой торговлей, что подразумевает нахождение больших объемов товаров на складе. Они, что придут и скажут, что я прячу товар? Получается, с одной стороны, мэрия и другие государственные органы интересуются, сколько товаров есть на складах, чтобы знать, есть ли в городе продовольствие. С другой стороны, комендатура говорит, что на складе должно находиться не более тонны. Это как вообще понимать? – недоумевает глава Ассоциации поставщиков.