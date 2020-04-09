По Кыргызстану за ночь были задержаны 91 нарушитель комендантского часа

На 9 апреля за нарушения комендантского часа на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области с 20.00 до 7.00 часов по всей республике в территориальные органы внутренних дел доставлены 91 нарушитель. Кроме этого, 10 автомашин водворены на штрафстоянку.

Из них:

в городе Бишкек - 61,

г. Ош – 6,

г. Джалал-Абад – 3,

Сузакскому району - 21,

По Ноокатскому и Кара Сууйском району не зарегистрированы нарушители комендантского часа.

Всех нарушителей доставляли в территориальные органы внутренних дел, где с ними проводились профилактические беседы, все они были предупреждены о соблюдении всех требований режима чрезвычайного положения и комендантского часа. После окончания комендантского часа их отпустили домой.

За нарушения комендантского часа с 25 марта по всей стране в территориальные органы внутренних дел были доставлены 2192 нарушителей.

МВД призывает граждан соблюдать требования чрезвычайного положения и комендантского часа.

"В этой связи, просим с пониманием и полной ответственностью отнестись к установленным правилам и ограничениям для сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких", - говорится в сообщении МВД.