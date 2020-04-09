Джишамбаев: Сегодня в добрых словах люди нуждаются не меньше, чем в хлебе

На дежурных "горячей линии" оперативного штаба Минздрава КР лежит большая ответственность. Они пытаются помочь каждому кыргызстанцу, позвонившему на телефон "горячей линии", хотя им иногда тоже не хватает информации, контактов, полномочий. Многие вопросы решаются в комендатуре или в Республиканском штабе по COVID-19.

Как рассказала VB.KG медиа-эксперт по вопросам здравоохранения Елена Баялинова, у телефона ежедневно дежурят лучшие специалисты здравоохранения страны. Вчера, например, в течение всего дня общался с людьми известный в стране кардиолог, заместитель директора Национального центра кардиологии и терапии Эрнест Джишамбаев. Помимо, например, совета пожилым людям, как им получить пенсию, он долго разговаривал и успокаивал их. "Сегодня в добрых словах люди нуждаются не меньше, чем в хлебе", - считает доктор медицинских наук Джишамбаев.

Много звонков поступает по тестированию из обсерваций и от людей, находящихся на домашнем карантине, по перемещению нуждающихся в медицинской помощи больных. Есть вопросы у горожан и по лечению, и доставке лекарств. Поступают предложения о помощи Минздраву средствами индивидуальной защиты, продуктами питания, оборудованием. Звонят из других госорганов и ведомств, чтобы согласовать действия в случае, например, когда поступают сигналы от граждан, которые сообщают о каком-то нарушении во время комендантского часа.

"Нам не привыкать к таким дежурствам, - говорит Эрнест Джумакадырович. – Рядом с больными мы всегда на передовой, и это всегда ответственно, поскольку за каждым таким звонком жизнь и судьба человека".

Телефоны "горячей линии" Минздрава КР: 0312660663, 0312660211.