Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Джишамбаев: Сегодня в добрых словах люди нуждаются не меньше, чем в хлебе

139  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На дежурных "горячей линии" оперативного штаба Минздрава КР лежит большая ответственность. Они пытаются помочь каждому кыргызстанцу, позвонившему на телефон "горячей линии", хотя им иногда тоже не хватает информации, контактов, полномочий. Многие вопросы решаются в комендатуре или в Республиканском штабе по COVID-19.

Как рассказала VB.KG медиа-эксперт по вопросам здравоохранения Елена Баялинова, у телефона ежедневно дежурят лучшие специалисты здравоохранения страны. Вчера, например, в течение всего дня общался с людьми известный в стране кардиолог, заместитель директора Национального центра кардиологии и терапии Эрнест Джишамбаев. Помимо, например, совета пожилым людям, как им получить пенсию, он долго разговаривал и успокаивал их. "Сегодня в добрых словах люди нуждаются не меньше, чем в хлебе", - считает доктор медицинских наук Джишамбаев.

Много звонков поступает по тестированию из обсерваций и от людей, находящихся на домашнем карантине, по перемещению нуждающихся в медицинской помощи больных. Есть вопросы у горожан и по лечению, и доставке лекарств. Поступают предложения о помощи Минздраву средствами индивидуальной защиты, продуктами питания, оборудованием. Звонят из других госорганов и ведомств, чтобы согласовать действия в случае, например, когда поступают сигналы от граждан, которые сообщают о каком-то нарушении во время комендантского часа.

"Нам не привыкать к таким дежурствам, - говорит Эрнест Джумакадырович. – Рядом с больными мы всегда на передовой, и это всегда ответственно, поскольку за каждым таким звонком жизнь и судьба человека".

Телефоны "горячей линии" Минздрава КР: 0312660663, 0312660211.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386984
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, Елена Баялинова, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  