Рубрика "Поднебесная в объективе" теперь в VB.KG

Уважаемые читатели, в газете "Вечерний Бишкек" еженедельно по пятницам, согласно меморандумам о сотрудничестве, подписанным между "Вечеркой", одним из самых влиятельных мировых изданий – китайской газетой "Жэньминь Жибао" и не менее известным в мире агентством "Синьхуа", публиковались материалы наших коллег под рубрикой "Поднебесная в объективе". Но поскольку "Вечерка", как и другие газеты, временно не выходит, то решено материалы под этой рубрикой публиковать в VB.KG. Ведет рубрику по-прежнему Нина Ничипорова, заместитель главного редактора "ВБ".