Правительство КНР передало Кыргызстану гумпомощь для борьбы с COVID-19

В Министерстве здравоохранения прошла церемония передачи гуманитарного груза от правительства Китая для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Мероприятие прошло с участием вице-премьер-министра Аиды Исмаиловой, министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова, чрезвычайного и полномочного посла КНР в КР Ду Дэвэнь.

Посол отметила, что для нее большая честь передать гуманитарную помощь от правительства Китая.

- В борьбе с короновирусной инфекцией два братских народа протягивают друг другу руку помощи. Это яркое проявление высокого уровня всесторонних кыргызско-китайских стратегических отношений, - сказала Ду Дэвэнь.

Вице-премьер министр Аида Исмаилова выразила благодарность от имени правительства КР за оказанную поддержку.

- Средства индивидуальной защиты позволят медицинским работникам и лицам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, быстро и безопасно реагировать на все вызовы и противодействовать распространению коронавируса. Средства индивидуальной защиты будут направлены в медицинские учреждения и контрольно-пропускные пункты на границе, - подчеркнула она.

Гуманитарная помощь, переданная республике, включает реагенты ПЦР-диагностики и средства индивидуальной защиты (одноразовые комбинезоны, термометры, медицинские очки, перчатки и бахилы) для медицинских работников на общую сумму примерно 7 млн 690 тысяч сомов.

Отметим, ранее КР было передано 21 тысяч экспресс-тестов для выявления анализов на COVID-19.