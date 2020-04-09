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СМИ: Антипаразитарный препарат подавляет COVID-19 за двое суток

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- Александра Василькова
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Ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне пришли к выводу, что антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов. Об этом пишет Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

В лабораторных условиях исследователи проанализировали действие ивермектина на инфицированные коронавирусом клетки, куда они добавили лекарство спустя два часа после заражения. Оказалось, что благодаря одной дозе препарата спустя 24 часа количество вирусной РНК снижается на 93 процента, а через двое суток - более чем на 99 процентов.

"Спустя 48 часов этот эффект увеличился до 5000-кратного снижения вирусной РНК в обработанных ивермектином клетках по сравнению с контрольными образцами. Это указывает на то, что применение этого препарата привело к потере практически всего вирусного материала", - говорится в работе.

При этом за время эксперимента ивермектин не оказал токсичного влияния на образцы.

Ученые надеются, что их работа поможет начать исследования для применения лекарства в случаях заражения коронавирусом. По их мнению, ивермектин может помочь снизить вирусную нагрузку SARS-CoV-2, предотвратить развитие осложнений при заболевании и ограничить передачу инфекции от человека к человеку.


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URL: https://www.vb.kg/386991
Теги:
лекарства, наука, коронавирус, СМИ
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