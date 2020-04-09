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В РФ из КР доставили подозреваемого в убийстве помощника прокурора

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- Евгений Денисенко
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В Россию из Кыргызстана экстрадирован Максим Лунегов, разыскивавшийся правоохранительными органами РФ. Он обвиняется в убийстве помощника Бутырского межрайонного прокурора (Москва) Дмитрия Некрасова и был задержан осенью прошлого года в Бишкеке сотрудниками Госкомитета национальной безопасности КР.

Как сообщают российские СМИ, тело 23-летнего Некрасова было обнаружено в мае 2019 года на съемной квартире, где кроме него никто не жил. На его теле нашли ушибы, ссадины и кровоподтеки. Под подозрение попали Максим Лунегов (по некоторым данным, бывший сотрудник ГРУ) и его знакомый, житель Перми Андрей Глухих. По версии следствия, они, находясь в этой квартире, избили и ограбили Некрасова, забрав у него 100 рублей и вещи на сумму 42,8 тысячи рублей. Свою жертву подельники оставили связанным без сознания, в итоге Некрасов скончался

В дальнейшем удалось найти и задержать Глухих, а Лунегов пустился в бега. Обоим были предъявлены обвинения в совершении убийства группой лиц из корыстных побуждений (ст. 105 УК РФ) и в разбое с применением насилия, опасного для жизни и здоровья (ст. 162 УК РФ).

Глухих в содеянном раскаялся, обвинение ему было переквалифицировано на более мягкое. Совсем недавно, в марте 2020 года Бабушкинский районный суд Москвы приговорил его к семи с половиной годам колонии по статье "Разбой, совершённый с незаконным проникновением в жилище".

Экстрадированный из Бишкека в Москву Лунегов передан сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний и сейчас находится в СИЗО.


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URL: https://www.vb.kg/386994
Теги:
задержание, Россия, убийство, экстрадиция, Кыргызстан
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