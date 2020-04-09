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В Москве задержали кыргызстанку, бросившую своего ребенка

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- Евгений Денисенко
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В Москве возле подъезда жилого дома был найден брошенный младенец, Как вскоре удалось выяснить сотрудникам правоохранительных органов, его оставила здесь собственная мать, 16-летняя уроженка Кыргызстана.

Малыша вовремя обнаружили благодаря случайному прохожему, позвонившему в полицию. мальчика сразу же доставили в больницу и поместили в реанимационное отделение. У него диагностировали церебральную депрессию (тяжелое состояние, возникающее при, например, нехватке кислорода).

Немного времени потребовалось на установление личности того, кто попытался таким образом избавиться от младенца. Этим человеком оказалась несовершеннолетняя приезжая из Кыргызстана, проживающая в том же доме, рядом с которым был обнаружен рожденный ею мальчик. Девушку, у которой врачи определили поздний послеродовой период (наступает через 24 часа после родов и длится 6 недель), также доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выясняются все обстоятельства происшедшего, сообщили в местных правоохранительных органах.


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URL: https://www.vb.kg/386996
Теги:
Москва, уголовное дело, Мигрант
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