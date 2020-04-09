"Бессмертный полк" из-за коронавируса предложили перенести в онлайн

Перенести акцию "Бессмертный полк" в интернет - с таким предложением выступила Международная ассоциация независимых интернет-журналистов и блогеров "Медиаальянс русских сообществ" (MARC). Эта идея была одобрена во время онлайн-совещания MARC, участие в котором приняли члены медиальянса из Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Казахстана, Кыргызстана, России, Турции, Черногории, Швеции, Эстонии, Южной Кореи.

Ранее c аналогичной инициативой выступил Всемирный координационный совет российских соотечественников, проживающих за рубежом (ВКСРС). Он призвал в связи с распространением вирусной инфекции перенести мероприятия, посвященные празднованию 75-летия Великой Победы, во всемирную сеть. И анонсировал онлайн-акцию "Бессмертный полк – без границ!" под девизом "Наша Победа – Моя история", пригласив соотечественников по всему миру принять в ней участие.

На виртуальном совещании MARC отмечалось, что онлайн-формат проведения "Бессмертного полка" для тех, кто по разным причинам не может принять участие в шествиях, был предложен Медиальянсом еще в 2016 году. И уже четыре года на его интернет-ресурсах в рамках акции "Виртуальный "Бессмертный полк" публикуются фотографии и очерки читателей об их родственниках - бойцах и тружениках тыла, ковавших победу в Великой Отечественной войне.

По итогам онлайн-совещания члены MARC решили всецело поддержать инициативу ВСКРС о проведении онлайн-акции "Бессмертный полк - без границ!". И - предоставить интернет-ресурсы самого Медиальянса, а также его членов для размещения материалов, поступающих в рамках акции, содействовать их продвижению в соцсетях.

"Медиа-альянс русских сообществ", объединяющий русскоязычных журналистов и блогеров в различных странах, включая Кыргызстан, был создан в 2019 году. Своими главными целями участники альянса называют предоставление правовой защиты русскоязычным СМИ и их сотрудникам, углубление взаимопонимания между организациями соотечественников, выдвижение общественно-полезных инициатив, а также содействие сохранению русского культурного и исторического наследия за рубежом.