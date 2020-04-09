Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

"Бессмертный полк" из-за коронавируса предложили перенести в онлайн

205  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Перенести акцию "Бессмертный полк" в интернет - с таким предложением выступила Международная ассоциация независимых интернет-журналистов и блогеров "Медиаальянс русских сообществ" (MARC). Эта идея была одобрена во время онлайн-совещания MARC, участие в котором приняли члены медиальянса из Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Казахстана, Кыргызстана, России, Турции, Черногории, Швеции, Эстонии, Южной Кореи.

Ранее c аналогичной инициативой выступил Всемирный координационный совет российских соотечественников, проживающих за рубежом (ВКСРС). Он призвал в связи с распространением вирусной инфекции перенести мероприятия, посвященные празднованию 75-летия Великой Победы, во всемирную сеть. И анонсировал онлайн-акцию "Бессмертный полк – без границ!" под девизом "Наша Победа – Моя история", пригласив соотечественников по всему миру принять в ней участие.

На виртуальном совещании MARC отмечалось, что онлайн-формат проведения "Бессмертного полка" для тех, кто по разным причинам не может принять участие в шествиях, был предложен Медиальянсом еще в 2016 году. И уже четыре года на его интернет-ресурсах в рамках акции "Виртуальный "Бессмертный полк" публикуются фотографии и очерки читателей об их родственниках - бойцах и тружениках тыла, ковавших победу в Великой Отечественной войне.

По итогам онлайн-совещания члены MARC решили всецело поддержать инициативу ВСКРС о проведении онлайн-акции "Бессмертный полк - без границ!". И - предоставить интернет-ресурсы самого Медиальянса, а также его членов для размещения материалов, поступающих в рамках акции, содействовать их продвижению в соцсетях.

"Медиа-альянс русских сообществ", объединяющий русскоязычных журналистов и блогеров в различных странах, включая Кыргызстан, был создан в 2019 году. Своими главными целями участники альянса называют предоставление правовой защиты русскоязычным СМИ и их сотрудникам, углубление взаимопонимания между организациями соотечественников, выдвижение общественно-полезных инициатив, а также содействие сохранению русского культурного и исторического наследия за рубежом.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386999
Теги:
Россия, День Победы, Бессмертный полк, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  